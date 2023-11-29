«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трех поражений подряд. Гуска отразил 41 бросок из 43

Теги Локомотив Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Хоккей

«Торпедо» завершило серию из трех поражений в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Локомотив» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Торпедо» вело со счетом 2:0 в третьем периоде, но «Локомотиву» удалось отыграться.

В овертайме «Локомотив» играл в большинстве в формате «4 на 3», но не реализовал преимущество.

В серии буллитов победный бросок выполнил Алексей Кручинин. Голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 41 из 43 бросков.

«Локомотив» набрал 47 очков в 35 играх и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Торпедо» располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 45 баллов в 37 матчах.

24 комментария
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Дмитрий Соболев
Я как болельщик Локомотива скажу ,сами отдали победу,сами виноваты. С таким большинством будет очень трудно в играх на вылет
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Любезный Ботиат
Ответ Евгений Ахиллес
сами создали себе проблем, особенно в овере, но героически затащили, молодцы!
с нашим большинством героизма много не понадобилось🤣🤣🤣🤣
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Олег В.
Те же, как под копирку, проблемы у торпедонов: дисциплина, вбрасывания и безрезультативная игра в большинстве.
Хорошо, что отскочили.
Игра огонь, конечно. Развязка - валидол.
Страшно подумать, что мог бы творить Локо, играй они чуть больше в хоккей - состав отличный, а тренер...
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Ярославец75
Ответ pizzatcarizza
Гол после вбрасывания Хуска пустил сам. Замешкался он чета, хотя видел Симашева. Но два очка есть два очка)
Если Вы хоть немного играли в хоккей, то понимали бы, что из этого угла вратарю правше нерельно вытащить. Симашев попал идеально, паутинку снял. У Хуски в правой клюшка, значит надо играть плечом, это сложнее. Была бы там ловушка, скорее всего он бы ее поймал.
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Олег В.
Ответ pizzatcarizza
не знаю, не знаю, посмотрел еще раз повтор и все-таки останусь при своем мнении. Это был кистевой и момент броска Адам видел. понятное дело,что очень точно бросил, но все же
повтор из-за ворот - самый близкий к тому, как мог видеть эпизод кипер.
Подготовленный кистевой с хорошей позиции. Сход шайбы "спрятался" за спинами боровшихся игроков, а сама шайба вошла впритирку под перекладину над блином. Это точно не вратарская шайба, извините.
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wolkov
Ответ Дмитрий Соболев
Я как болельщик Локомотива скажу ,сами отдали победу,сами виноваты. С таким большинством будет очень трудно в играх на вылет
как и всегда🤷‍♂️
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Pavlik76
Ответ wolkov
как и всегда🤷‍♂️
какой год только видят это болельщики, а не тренера (((
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Дмитрий Соболев
Ответ Roman Kostyuchenko
в каком месте вы игру отдали??? Вы в неё вернулись, не без доли фарта
Я про овертайм говорю
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Ярославец75
Ответ Roman Kostyuchenko
в каком месте вы игру отдали??? Вы в неё вернулись, не без доли фарта
Так доля фарта и у вас была, не? Не реши судья дать Каюмову 2+5,было бы большинство вместо первого гола. Не, я не обсуждаю судей, не мое это. Но все же игра равная была,но в овертайме должны были все решать, да и в конце третьего поджали ваших хорошо.
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Олег В.
Ответ pizzatcarizza
Гол после вбрасывания Хуска пустил сам. Замешкался он чета, хотя видел Симашева. Но два очка есть два очка)
не согласен, что Хуска "пустил" - в динамике бросок хорош - точно и сильно. Вратарю непросто было среагировать, тк боровшиеся игроки прикрыли момент броска.
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Дмитрий Соболев
Ответ Andrey Scheredin
Отдали победу? Вы вели хоть минуту?)) торпедо еле удержало. Так точнее. Как болельщик торпедо скажу, что От локо очень хочется хоккей видеть, а не вбросы и упрощение.
овертайм 4 на 3 почти 4 минуты должны были решать. не знаю о чем тут спорить
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pizzatcarizza
Ответ Олег В.
Те же, как под копирку, проблемы у торпедонов: дисциплина, вбрасывания и безрезультативная игра в большинстве. Хорошо, что отскочили. Игра огонь, конечно. Развязка - валидол. Страшно подумать, что мог бы творить Локо, играй они чуть больше в хоккей - состав отличный, а тренер...
Гол после вбрасывания Хуска пустил сам. Замешкался он чета, хотя видел Симашева. Но два очка есть два очка)
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Ярославец75
Ответ pizzatcarizza
Никогда не стоял на воротах)
А на воротах и не стоят😉, а играют в воротах😁. А тут и не надо быть вратарем, что б понимать очевидные вещи.
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Евгений Ахиллес
сами создали себе проблем, особенно в овере, но героически затащили, молодцы!
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pizzatcarizza
Ответ Олег В.
повтор из-за ворот - самый близкий к тому, как мог видеть эпизод кипер. Подготовленный кистевой с хорошей позиции. Сход шайбы "спрятался" за спинами боровшихся игроков, а сама шайба вошла впритирку под перекладину над блином. Это точно не вратарская шайба, извините.
уговорили)
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pizzatcarizza
Ответ Ярославец75
Если Вы хоть немного играли в хоккей, то понимали бы, что из этого угла вратарю правше нерельно вытащить. Симашев попал идеально, паутинку снял. У Хуски в правой клюшка, значит надо играть плечом, это сложнее. Была бы там ловушка, скорее всего он бы ее поймал.
Никогда не стоял на воротах)
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Andrey Scheredin
Ответ Дмитрий Соболев
Я как болельщик Локомотива скажу ,сами отдали победу,сами виноваты. С таким большинством будет очень трудно в играх на вылет
Отдали победу? Вы вели хоть минуту?)) торпедо еле удержало. Так точнее.
Как болельщик торпедо скажу, что От локо очень хочется хоккей видеть, а не вбросы и упрощение.
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Andrey Scheredin
Ответ Дмитрий Соболев
Я как болельщик Локомотива скажу ,сами отдали победу,сами виноваты. С таким большинством будет очень трудно в играх на вылет
Отдали победу? Вы вели хоть минуту?)) торпедо еле удержало. Так точнее.
Как болельщик торпедо скажу, что От локо очень хочется хоккей видеть, а не вбросы и упрощение.
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Roman Kostyuchenko
Ответ Дмитрий Соболев
Я как болельщик Локомотива скажу ,сами отдали победу,сами виноваты. С таким большинством будет очень трудно в играх на вылет
в каком месте вы игру отдали??? Вы в неё вернулись, не без доли фарта
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Олег В.
Ответ ser7777
С Победой!!! Очень важно после поражений морально. Особенно перед Динамо.
Почему-то спокоен за матч с Динамо - они в Москве забрали "чужое". Ла и матрасы подсвистели чуток. Всё будет хорошо! ;)
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Матроскин52
Хорошая игра в исполнении и Торпедо и Локо! Ключевой момент потасовка Яна и Каюмова! Денис молодчик, выиграл! Ну а в овертайме Локо не использовал 4 минуты большинства… В буллитах молодец молодой Артамонов , ну и Круч зарешал, а Адам подтащил! Всех с победой! Об арбитрах ни слова,,,
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ser7777
С Победой!!! Очень важно после поражений морально. Особенно перед Динамо.
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