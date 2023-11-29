«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трех поражений подряд. Гуска отразил 41 бросок из 43

«Торпедо» завершило серию из трех поражений в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Локомотив» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата .

«Торпедо» вело со счетом 2:0 в третьем периоде, но « » удалось отыграться.

В овертайме «Локомотив» играл в большинстве в формате «4 на 3», но не реализовал преимущество.

В серии буллитов победный бросок выполнил Алексей Кручинин. Голкипер « » отразил 41 из 43 бросков.

«Локомотив» набрал 47 очков в 35 играх и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Торпедо» располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 45 баллов в 37 матчах.