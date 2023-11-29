«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трех поражений подряд. Гуска отразил 41 бросок из 43
«Торпедо» завершило серию из трех поражений в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Локомотив» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Торпедо» вело со счетом 2:0 в третьем периоде, но «Локомотиву» удалось отыграться.
В овертайме «Локомотив» играл в большинстве в формате «4 на 3», но не реализовал преимущество.
В серии буллитов победный бросок выполнил Алексей Кручинин. Голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 41 из 43 бросков.
«Локомотив» набрал 47 очков в 35 играх и находится на третьем месте в таблице Западной конференции.
«Торпедо» располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 45 баллов в 37 матчах.
Хорошо, что отскочили.
Игра огонь, конечно. Развязка - валидол.
Страшно подумать, что мог бы творить Локо, играй они чуть больше в хоккей - состав отличный, а тренер...
Подготовленный кистевой с хорошей позиции. Сход шайбы "спрятался" за спинами боровшихся игроков, а сама шайба вошла впритирку под перекладину над блином. Это точно не вратарская шайба, извините.
Как болельщик торпедо скажу, что От локо очень хочется хоккей видеть, а не вбросы и упрощение.
Как болельщик торпедо скажу, что От локо очень хочется хоккей видеть, а не вбросы и упрощение.