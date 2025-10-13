Джек Родуолд: «КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ»
Джек Родуолд высказался об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.
«КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ.
Это конкурентная, быстрая и интересная лига», – сказал канадский нападающий «Салават Юлаев» Джек Родуолд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
