Джек Родуолд: «КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ»

Джек Родуолд высказался об уровне Фонбет Чемпионата КХЛ.

«КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ .

Это конкурентная, быстрая и интересная лига», – сказал канадский нападающий «Салават Юлаев » Джек Родуолд .