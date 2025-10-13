  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»
1

Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»

Сергей Черкас поделился ожиданиями от матча СКА с «Автомобилистом».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции.

«Я думаю, что в этом матче неудачная серия для СКА должна закончиться. Но «Автомобилист» – это в любом случае очень хорошая команда. Сейчас они играют здорово, хотя лидеры клуба травмированы. Для СКА в целом сейчас любой соперник является неудобным.

В этой игре все будет зависеть именно от действий петербуржцев. Надеюсь, что тренерский штаб внесет необходимые коррективы в звенья. СКА должен улучшать свою игру.

Здесь нет вины конкретного игрока. Не только у Голдобина, Локтионова и Ларионова есть проблемы. Иностранцы тоже не показывают необходимое качество. 

В любом случае игроки в курсе о возможной отставке тренера. Такие слухи всегда появляются в команде. Но мы не знаем обстановки СКА в раздевалке. Не нужно забывать, что Игорь Ларионов сам по себе довольно позитивный человек, который не может создать негативный фон внутри коллектива.

Подобные разговоры об уходе не очень хорошо влияют на тренерский штаб из-за дополнительной нервозности, в первую очередь. По большому счету хоккеистам все равно какой тренер в команде. Самое главное, чтобы платили зарплату. Прежде всего, они играют за себя.

Но могу сказать точно, что ближайшие две игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими. Если СКА проиграет в шестой и седьмой раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoСоветский спорт
logoКХЛ
Сергей Черкас
logoИгорь Ларионов-младший
logoНиколай Голдобин
logoАвтомобилист
logoНефтехимик
logoАндрей Локтионов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
10сегодня, 18:43
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
10сегодня, 14:30
Агент Плотникова об отстранении игрока за фол на Сергееве: «Он невиновен – у Андрея разъехались ноги, шел низко головой в борт. Готовим запрос в дисциплинарный комитет»
11сегодня, 13:01
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
62сегодня, 22:13
Яковлев провел 800-й матч в КХЛ. Он 8-й защитник в истории с таким достижением
сегодня, 21:14
Фетисов об успешном старте россиян в новом сезоне НХЛ: «Ребята дома провели отпуск, сыграли матчи с детьми, ветеранами. Подготовились, молодцы»
сегодня, 20:53
Вайсфельд об игре Кузнецова за «Металлург»: «Главное, чтобы он не отвлекался на посторонние вещи. Если будет сосредоточен, все будет хорошо»
2сегодня, 20:28
Роман Ротенберг: «Поздравляю регбийное «Динамо» с серебром! Это доказательство, что системная работа, вера в свои силы и стремление к победе приносят плоды»
12сегодня, 19:33
Никитин о матче ЦСКА против «Локомотива»: «На любую игру должен быть особый настрой. Самый главный соперник, которого мы должны победить – это мы»
2сегодня, 19:23
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
10сегодня, 18:43
Гатиятулин об игре Хмелевски: «Наша система отличается от уфимской. Видно, что Саша переживает. Он большой мастер, у него есть время на адаптацию»
5сегодня, 18:26
Никитин о результатах ЦСКА: «Кризис, конечно, но мы верим в парней, в то, что мы делаем. Уверен, исправим ситуацию»
6сегодня, 18:14
Ткачев после поражения «Металлурга»: «Настраиваюсь на любую игру. С «Авангардом» нас еще ждет пять матчей – куда раньше времени разгоняться?»
4сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о «Салавате»: «Каждый клуб рано или поздно сталкивается с проблемами. Все трудности временны. Их всегда можно решить»
сегодня, 21:47
Джек Родуолд: «КХЛ – вторая лига мира, и это справедливо. Топовые команды здесь очень сильны, уровень действительно близок к НХЛ»
сегодня, 21:38
Комтуа о популярности: «Я не был суперзвездой в НХЛ. Наверное, я и в КХЛ не суперзвезда, но меня любят болельщики. И это взаимно»
сегодня, 21:25
Пономарев о 5:1 с «Металлургом»: «Отличный боевой матч. Мы выполняли задачу, которую поставил тренер. Взяли все в свои руки, смогли перевернуть игру и добавить в темпе»
сегодня, 20:43
Билялетдинов о победе «Ак Барса» над ЦСКА: «Ребята сыграли грамотно, результат закономерен. Команда играет все лучше и лучше, все будет нормально»
сегодня, 20:14
Буре о поражении ЦСКА от «Ак Барса»: «Команда играла средне, ничего выдающегося не сделала»
сегодня, 19:58
Яковлев об 1:5 от «Авангарда»: «Получили по носу. Хорошо, что так сложилось в данный период времени. Лучше сейчас посмотреть на наши слабые места в игре с прямым конкурентом»
сегодня, 19:47
Миллер о большинстве «Ак Барса» в игре с ЦСКА: «Мы не сделали ничего необычного, особенно не меняли розыгрыш, играли от простого – двигали шайбу и доводили ее до ворот»
сегодня, 19:10
Пашин о «Спартаке»: «С каждой тренировкой и игрой стараемся лучше друг друга понимать. Есть еще много моментов, которые нужно улучшать, работа не закончена»
сегодня, 18:55
Алистров о большинстве «Ак Барса»: «Провели две тренировки, работали над этим. Забили два гола – здорово, они помогли победить ЦСКА»
сегодня, 17:56