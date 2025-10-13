Сергей Черкас: «Если СКА проиграет 6-й и 7-й раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу. Игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими»

Сергей Черкас поделился ожиданиями от матча СКА с «Автомобилистом».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 5 матчей подряд и занимает девятое место в Западной конференции.

«Я думаю, что в этом матче неудачная серия для СКА должна закончиться. Но «Автомобилист» – это в любом случае очень хорошая команда. Сейчас они играют здорово, хотя лидеры клуба травмированы. Для СКА в целом сейчас любой соперник является неудобным.

В этой игре все будет зависеть именно от действий петербуржцев. Надеюсь, что тренерский штаб внесет необходимые коррективы в звенья. СКА должен улучшать свою игру.

Здесь нет вины конкретного игрока. Не только у Голдобина, Локтионова и Ларионова есть проблемы. Иностранцы тоже не показывают необходимое качество.

В любом случае игроки в курсе о возможной отставке тренера. Такие слухи всегда появляются в команде. Но мы не знаем обстановки СКА в раздевалке. Не нужно забывать, что Игорь Ларионов сам по себе довольно позитивный человек, который не может создать негативный фон внутри коллектива.

Подобные разговоры об уходе не очень хорошо влияют на тренерский штаб из-за дополнительной нервозности, в первую очередь. По большому счету хоккеистам все равно какой тренер в команде. Самое главное, чтобы платили зарплату. Прежде всего, они играют за себя.

Но могу сказать точно, что ближайшие две игры с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком» станут определяющими. Если СКА проиграет в шестой и седьмой раз подряд – это фиаско. Такое я даже представить не могу», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.