Ларионов о победе над «Локомотивом» и драке Яна: «В таких матчах коллектив рождается по-новому. Рады, что у «Торпедо» появляется ментальная твердость»
Игорь Ларионов выразил удовлетворение появлению ментальности твердости у «Торпедо».
«Торпедо» обыграло «Локомотив» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Это довольно-таки сложная победа, сложная игра после трех поражений. Большое спасибо нашим болельщикам, которые нас поддержали.
Мы знали, естественно, что у нас есть проблемы с составом, с травмами и так далее, но знали, что у нас есть шестой игрок – это наши болельщики.
Соперника – с тем волевым усилием, они вернулись в игру, сравняли счет, сделали игру еще интереснее. В итоге удача повернулась к нам на буллитах, и выиграли матч.
– Согласны, что драка Яна и Каюмова нужна была, чтобы встряхнуть игру?
– Я, наверное, назову это ключевым моментом в матче. Игра состоит из многих элементов, и этот не совсем характерен для нашей команды.
В таких матчах коллектив рождается по-новому. Не хочу проводить параллели: еще пока рано, это только начало…
Не сторонник драк, скажу честно, но в той ситуации Деннис поступил правильно. Это подстегнуло команду к той игре, которую ребята выдали.
Мы рады, что у нас появляется ментальная твердость, жесткость, не переходящая в жестокость.
В то же время, понимаете, что выдержать сложный матч, играя в меньшинстве довольно большое количество времени, особенно в овертайме – это, конечно, огромная заслуга наших спецбригад, вратаря, и всей команды в целом.
Сыграли хороший матч и на радость болельщикам одержали победу, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.