«Елка для пацанов». Ротенберг анонсировал празднование Нового года на матче с «Автомобилистом»
Роман Ротенберг анонсировал праздничные мероприятия перед последним матчем года.
30 декабря СКА примет «Автомобилист» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.
Главный тренер петербуржской команды выложил постер в стиле сериала «Слово пацана» с надписью «Елка для пацанов. Новый год-2024».
Ротенберг также анонсировал проведение праздничных мероприятий на арене.
«Проводим 2023-й все вместе! 🌲
30 декабря мы устроим настоящий праздник на льду и на трибунах, ведь заключительный матч уходящего года во всей Лиге сыграет именно СКА, и он будет для нас домашним!
Перед Новым годом мы готовим множество сюрпризов:
конечно же, Дед Мороз и Снегурочка;
– ретро-фотозона;
– раздача мандаринов болельщикам;
– новогодняя почта;
– специальные призы для юных СКАутов;
– специальная программа в детской зоне;
– новогоднее меню;
– новогодние коллекции мерча;
– караоке с любимыми хитами;
– и многое-многое другое!
Ждем всех на игре против «Автомобилиста» – сделаем всё, чтобы порадовать вас своей игрой. Спасибо всем за поддержку в 2023-м и до встречаемся в «Ледовом» в субботу!
С наступающим!» – написал тренер.
Изображение: телеграм-канал Романа Ротенберга