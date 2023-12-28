«Елка для пацанов». Ротенберг анонсировал празднование Нового года на матче с «Автомобилистом»

Роман Ротенберг анонсировал праздничные мероприятия перед последним матчем года.

30 декабря СКА примет « » в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

Главный тренер петербуржской команды выложил постер в стиле сериала «Слово пацана» с надписью «Елка для пацанов. Новый год-2024».

также анонсировал проведение праздничных мероприятий на арене.

«Проводим 2023-й все вместе! 🌲

30 декабря мы устроим настоящий праздник на льду и на трибунах, ведь заключительный матч уходящего года во всей Лиге сыграет именно СКА, и он будет для нас домашним!

Перед Новым годом мы готовим множество сюрпризов:

конечно же, Дед Мороз и Снегурочка;

– ретро-фотозона;

– раздача мандаринов болельщикам;

– новогодняя почта;

– специальные призы для юных СКАутов;

– специальная программа в детской зоне;

– новогоднее меню;

– новогодние коллекции мерча;

– караоке с любимыми хитами;

– и многое-многое другое!

Ждем всех на игре против «Автомобилиста» – сделаем всё, чтобы порадовать вас своей игрой. Спасибо всем за поддержку в 2023-м и до встречаемся в «Ледовом» в субботу!

С наступающим!» – написал тренер.

Изображение: телеграм-канал Романа Ротенберга