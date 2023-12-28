«Елка для пацанов». Ротенберг анонсировал празднование Нового года на матче с «Автомобилистом»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг кино Хоккей

Роман Ротенберг анонсировал праздничные мероприятия перед последним матчем года.

30 декабря СКА примет «Автомобилист» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Матч начнется в 17:30 по московскому времени. 

Главный тренер петербуржской команды выложил постер в стиле сериала «Слово пацана» с надписью «Елка для пацанов. Новый год-2024». 

Ротенберг также анонсировал проведение праздничных мероприятий на арене. 

«Проводим 2023-й все вместе! 🌲

30 декабря мы устроим настоящий праздник на льду и на трибунах, ведь заключительный матч уходящего года во всей Лиге сыграет именно СКА, и он будет для нас домашним!

Перед Новым годом мы готовим множество сюрпризов:

 конечно же, Дед Мороз и Снегурочка;

– ретро-фотозона;

– раздача мандаринов болельщикам;

– новогодняя почта;

– специальные призы для юных СКАутов;

– специальная программа в детской зоне;

– новогоднее меню;

– новогодние коллекции мерча;

– караоке с любимыми хитами;

– и многое-многое другое!

Ждем всех на игре против «Автомобилиста» – сделаем всё, чтобы порадовать вас своей игрой. Спасибо всем за поддержку в 2023-м и до встречаемся в «Ледовом» в субботу!

С наступающим!» – написал тренер. 

Изображение: телеграм-канал Романа Ротенберга

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4 комментария
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Чушпан
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А Елка будет выступать, или она для пацанов?!
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Кого изнасилуют, кого посадят?
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Так нелепо выглядит, как этот мажор, родившийся с серебряной ложкой во рту, со всех утюгов агрессивно пытается доказать, что он свой пацан со двора.
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