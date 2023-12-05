Ротенберг о 2:3 от «Автомобилиста»: «Подвела реализация, где-то не хватило свежести. Соперник отдыхал 2 дня – у всех разные графики. На буллитах СКА нужно расширять арсенал»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Роман Ротенберг Анатолий Голышев Брукс Мэйсек Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:3 Б).

«Ожидали тяжелой игры. Понимали, что соперник – раненый зверь, что они будут играть «матч жизни». Так и получилось.

«Автомобилист» – с победой. Мастеровитая команда, много сильных хоккеистов. Мэйсека помним с олимпийского финала, и других ребят тоже. Это мастера высокого уровня.

Мы старались навязывать свою игру, много времени провели в зоне атаки. Почти весь матч атаковали, но два раза ошиблись – пропустили два гола. Перегруппировались, вытащили на характере. Добыли боевой, важный для нас балл.

Надо отдать должное ребятам, поблагодарить всю команду за самоотверженную игру. Просто надо было больше забивать сегодня. Подвела реализация, где-то не хватило свежести. Соперник отдыхал два дня – у всех разные графики. Проявили характер, хотели победить.

На буллитах нужно расширять свой арсенал – у нас было много послематчевых серий. Будем над этим работать, тренировать. Станем расширять арсенал наших нападающих и защитников, чтобы они в следующих матчах могли удивить соперника, сыграть неординарно, как мы умеем.

Сегодня игру решил Толя-гол (Анатолий Голышев) – надо его поздравить. Мы работаем дальше – летим в Челябинск. Для нас самая важная игра – следующая, встретимся с сильным соперником. Работаем, готовимся», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Прервалась победная серия СКА из 11 матчей – проиграли «Автомобилисту» по буллитам

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12 комментариев
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Буллитами собрался выиграть Кубок Гагарина?
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Ответ ivan555navi
РР уже давно спит, а сайту нужна движуха, а имя РР обеспечивает наибольшую активность.
А матчи НХЛ он сегодня разве смотреть не будет?🧐
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Купите Ваниш Окси Экшн и свежесть пребудет с вами навсегда
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Много сегодня еще Ротенберга будет? Спать ему уже не пора?
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Рома , срочно расширяй арсенал ((( Это то , что нужно ((( Ой , ржу , не могу!
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Ой , я не могу . Вы не представляете сколько я трачу сил , чтобы не написать крепкое словцо . А когда СКА 3 дня отдыхал перед игрой с Динамо , ты чего не вспоминал , про наши самолетные ноги , что мы через день играли на чужом поле. Ну как это совместимо с профессионалами ? Как ?!!!!
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Machine Head
Ой , я не могу . Вы не представляете сколько я трачу сил , чтобы не написать крепкое словцо . А когда СКА 3 дня отдыхал перед игрой с Динамо , ты чего не вспоминал , про наши самолетные ноги , что мы через день играли на чужом поле. Ну как это совместимо с профессионалами ? Как ?!!!!
РР говорит про СКА, а про Динамо после того матча должен говорить Кудашов.
И слова РР не являются оправданием, а являются объяснением.
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Ответ ivan555navi
РР говорит про СКА, а про Динамо после того матча должен говорить Кудашов. И слова РР не являются оправданием, а являются объяснением.
Сказал бы так « у нас было три дня отдыха , мы хорошо подготовились . Динамо на выезде игры через день , им было тяжело , спасибо за игру» . Ваня , это крайне не профессионально. Я тебе ответственно заявляю. Все что он говорит на уровне дилетанта . Да общается с профи , что-то от них услышал , но своего понимания нет. Это очевидно.
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0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Machine Head
Сказал бы так « у нас было три дня отдыха , мы хорошо подготовились . Динамо на выезде игры через день , им было тяжело , спасибо за игру» . Ваня , это крайне не профессионально. Я тебе ответственно заявляю. Все что он говорит на уровне дилетанта . Да общается с профи , что-то от них услышал , но своего понимания нет. Это очевидно.
Тренеры ни когда не говорят тяжело было их соперникам или легко. Это не их забота.
Обрати внимание,
что Заварухин ничего не сказал "игры через день , им было тяжело".
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Ответ ivan555navi
Тренеры ни когда не говорят тяжело было их соперникам или легко. Это не их забота. Обрати внимание, что Заварухин ничего не сказал "игры через день , им было тяжело".
Ваня , кончай . Обращаю внимание , читаю . Всегда отдают дань уважения сопернику. Ротенберг вот только недавно начал говорить про соперников , после того как здесь почитал мои или чужие комментарии .
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