Ротенберг о 2:3 от «Автомобилиста»: «Подвела реализация, где-то не хватило свежести. Соперник отдыхал 2 дня – у всех разные графики. На буллитах СКА нужно расширять арсенал»

Роман Ротенберг подвел итоги матча против «Автомобилиста» (2:3 Б).

«Ожидали тяжелой игры. Понимали, что соперник – раненый зверь, что они будут играть «матч жизни». Так и получилось.

«Автомобилист» – с победой. Мастеровитая команда, много сильных хоккеистов. Мэйсека помним с олимпийского финала, и других ребят тоже. Это мастера высокого уровня.

Мы старались навязывать свою игру, много времени провели в зоне атаки. Почти весь матч атаковали, но два раза ошиблись – пропустили два гола. Перегруппировались, вытащили на характере. Добыли боевой, важный для нас балл.

Надо отдать должное ребятам, поблагодарить всю команду за самоотверженную игру. Просто надо было больше забивать сегодня. Подвела реализация, где-то не хватило свежести. Соперник отдыхал два дня – у всех разные графики. Проявили характер, хотели победить.

На буллитах нужно расширять свой арсенал – у нас было много послематчевых серий. Будем над этим работать, тренировать. Станем расширять арсенал наших нападающих и защитников, чтобы они в следующих матчах могли удивить соперника, сыграть неординарно, как мы умеем.

Сегодня игру решил Толя-гол ( ) – надо его поздравить. Мы работаем дальше – летим в Челябинск. Для нас самая важная игра – следующая, встретимся с сильным соперником. Работаем, готовимся», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Прервалась победная серия СКА из 11 матчей – проиграли «Автомобилисту» по буллитам