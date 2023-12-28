Ротенберг после матча с ЦСКА: «В Москве отличный лед и арена. Недавно играли в Нижнем Новгороде – на контрасте сильнее воспринимается: когда борт ломается, шайба скачет»

Роман Ротенберг доволен качеством арены ЦСКА.

СКА ранее на выезде обыграл (2:0).

– Благодарность болельщиками и журналистам. Сегодня собрались полные трибуны. Такой хоккей нам нужен. Это большая честь играть в Москве. Здесь отличный лед, отличная арена – это тоже очень важно.

Недавно мы играли в Нижнем Новгороде – на контрасте все сильнее воспринимается. Когда борт ломается, шайба скачет... Есть сериал «Слово пацана» про 1980-е годы – это как вернуться в этот сериал. Там это не сериал, а настоящая жизнь. Все как в 80-е.

Знаю, что в Нижнем Новгороде строится новая арена. Дай бог, скоро построится, и у нас в будет совсем другой уровень хоккея. Все-таки в первую очередь все зависит от инфраструктуры. Это главное – качество льда, дворцов. Здесь в Москве замечательная арена, поэтому и команда показывает яркий хоккей.

Ребята заслуживают играть на таких аренах – на них меньше травматизма, яркий хоккей, больше болельщиков, выше рейтинги. Все в плюсе.

Будем вместе работать в унисон, чтобы у нас так было всегда, чтобы было как можно больше арен, катков. И открытых катков. Вчера мы были с Пашей (журналистом Павлом Лысенковым – Sports.ru) на открытом катке с детьми. Нужны такие открытые катки.

– «Зоркий».

– Да, «Зоркий». Все это важно. Впереди у нас много работы, но можно подвести предварительные итоги и сказать, что мы все вместе идем в правильном направлении, – сказал главный тренер СКА.