Ротенберг после матча с ЦСКА: «В Москве отличный лед и арена. Недавно играли в Нижнем Новгороде – на контрасте сильнее воспринимается: когда борт ломается, шайба скачет»

Теги ЦСКА СКА Торпедо КХЛ Нагорный дворец спорта профсоюзов Роман Ротенберг ЦСКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг доволен качеством арены ЦСКА.

СКА ранее на выезде обыграл ЦСКА (2:0).

– Благодарность болельщиками и журналистам. Сегодня собрались полные трибуны. Такой хоккей нам нужен. Это большая честь играть в Москве. Здесь отличный лед, отличная арена – это тоже очень важно.

Недавно мы играли в Нижнем Новгороде – на контрасте все сильнее воспринимается. Когда борт ломается, шайба скачет... Есть сериал «Слово пацана» про 1980-е годы – это как вернуться в этот сериал. Там это не сериал, а настоящая жизнь. Все как в 80-е.

Знаю, что в Нижнем Новгороде строится новая арена. Дай бог, скоро построится, и у нас в КХЛ будет совсем другой уровень хоккея. Все-таки в первую очередь все зависит от инфраструктуры. Это главное – качество льда, дворцов. Здесь в Москве замечательная арена, поэтому и команда показывает яркий хоккей.

Ребята заслуживают играть на таких аренах – на них меньше травматизма, яркий хоккей, больше болельщиков, выше рейтинги. Все в плюсе.

Будем вместе работать в унисон, чтобы у нас так было всегда, чтобы было как можно больше арен, катков. И открытых катков. Вчера мы были с Пашей (журналистом Павлом Лысенковым – Sports.ru) на открытом катке с детьми. Нужны такие открытые катки. 

– «Зоркий».

– Да, «Зоркий». Все это важно. Впереди у нас много работы, но можно подвести предварительные итоги и сказать, что мы все вместе идем в правильном направлении, – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Матч давно закончен, все разъехались по домам, арена закрыта, и лишь роман стоит на улице и безостановочно рассказывает случайным прохожим свои интервью.
+3
0
+3
я думал он в Нижнем в первые не стал отмазываться, а он на потом своё повидло отложил 🤣🤣🤣 в Лигу письмо не написал, что матч надо в Питере переиграть????
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий