Ротенберг о главных событиях 2023-го: «Завоевали Кубок Континента, выиграли Кубок Первого канала. Для нас было важно вернуть победные традиции сборной»

Роман Ротенберг подвел итоги года для СКА и «России 25».

Главный тренер СКА высказался после победы в матче с (2:0).

– Заканчивается 2023 год. Какие хоккейные события были в нем главными?

– Хочу сказать по нашей команде. Мы провели очень серьезные сборы, у нас команда серьезно изменилась в этом сезоне – частично и детально. Весь год мы стремились побеждать в каждом матче. На предсезонках командой была проделана очень серьезная работа. Не все получилось, не все выиграли. Было желание выиграть больше.

В то же время мы завоевали , в кровь бились с ЦСКА в финале конференции. Отдали все, что могли. К сожалению, там были травмы, но это хоккей. Много нюансов и деталей – не будем в этом углубляться, что прошло, то прошло.

Выиграли Кубок Первого канала. Для нас было важно вернуть победные традиции нашей сборной. Показывали яркий хоккей – мы над этим работаем. Открыли много детских школ, ежедневно работаем с детьми.

Создали сильный коллектив, внесли многие изменения – это касается и руководства, и команды в целом. Считаю, что сейчас у нас самый лучший коллектив за все годы, что я работаю в СКА. Я очень давно в системе клуба. Ездил на матчи СКА еще в 2008-2009 годах. Просто приезжал и смотрел игры. Всеми проделана огромная работа, чтобы показывать такой хоккей, как сегодня, и выигрывать такие матчи у сильного соперника.

Работа продолжается, но надо отметить, что этот год стал фундаментом для нас. Своей работой мы доказали многие вещи.

Было много побед. Если вы посмотрите статистику, мы выигрывали чаще всех команд – это дорогого стоит. Поверьте мне, каждая победа дается огромным трудом каждого игрока. Сколько у нас травм – ребята получали повреждения, переломы, удары в голову. Некоторые по два года не играют. Швец- получил травму как раз-таки после предсезонки.

Через трудности мы закаляемся, становимся сильнее. Вы видите, что сейчас команда выходит и рвется к победе, играет дисциплинированно. Самое главное, что ребята отвечают за свои слова. Мы пришли к тому моменту, когда ребята ценят то, что они говорят и отвечают за это. Это очень важно в жизни, в хоккее, в спорте в целом. Работа продолжается.

Всех поздравляю с наступающим. У нас впереди еще одна игра перед Новым годом – домашняя, очень важная для нас. Мы еще успеем друг друга поздравить. Но всех с наступающим!

Желаю, чтобы все были здоровы. Все хорошее, что можем забрать из 2023-го, – забираем в 2024-й. И просто все улучшаем. А вместе все возможно, – сказал главный тренер СКА и «России 25» .