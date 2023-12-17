Андрей Назаров: «Кубок Первого канала удался без шведов и финнов. Я бы расширил турнир: можно добавлять сборные Сибири, Дальнего Востока, Урала»

Теги Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров Кубок Первого канала КХЛ сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров выступил за расширение Кубка Первого канала.

«Уже понятно, что шведы и финны вряд ли вернутся на Кубок Первого канала, но турнир однозначно удался и без них.

Нам нужно постоянно развиваться, ничего страшного не происходит, жизнь продолжается, а хоккей нам это ярко демонстрирует и объединяет вокруг себя людей. Это очень важный момент.

Я бы, помимо белорусов, казахов, сборной ВХЛ и команды «Россия 25», расширил бы соревнование и сделал бы две группы, а затем небольшой розыгрыш плей-офф.

Можно смело добавлять сборную Сибири, Дальнего Востока, Урала, ведь хоккейных регионов у нас хватает, как и качественных хоккеистов. Главное, уложиться в паузу регулярного чемпионата КХЛ, но можно грамотно все спланировать», – сказал Назаров.

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17 комментариев
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Можно добавить сборную подлизунов Путина, подлизунов Ротенберга. И сумасшедших во главе с Назаровым
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Честно слово, когда читаешь интервью нынешние всяких людей хоккея, тех кто постарше, словно в цирк заходишь и слушаешь клоунов 🤣😎
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Мозгов бы тебе добавить...

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Что эта спорт. идея делает на нашем сайте сепаратистов?
+6
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ахаххаха жесть
А ведь это всё не сон
+5
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Ответ Niko [Ars]
ахаххаха жесть А ведь это всё не сон
Нет, не сон. Посмотрите, пожалуйста, уважаемый, что происходит на МатчТВ - какие-то матросы выплясывают под гармошку. Какая-то милитаристская порнуха.
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Сборная Башкортостана. Я бы посмотрел.
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А потом можно добавить сборные городов. Например, сборную Омска, Челябинска, Уфы, Казани т.д.. И в них для зрелищности можно будет иностранцев привлекать. Немного. Человек 5. И турнир расширить игр...ну например до 60-70. И плэй-офф сделать до 4 побед в каждой стадии. И Кубок пора бы переименовать в честь какого-нибудь выдающегося человека, скажем, космонавта.
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Так может и на статейку наговорить. Сборную Сибири ему подавай.
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Ответ Максим Столбов
Можно добавить сборную подлизунов Путина, подлизунов Ротенберга. И сумасшедших во главе с Назаровым
конкуренция за место в составе будет похлеще чем в СКА
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очень важный момент
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Расширение - это если приедет сборная Херсона.
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"Нам нужно постоянно развиваться, ничего страшного не происходит, жизнь продолжается, а хоккей нам это ярко демонстрирует и объединяет вокруг себя людей. Это очень важный момент." (с) Фактически идёт война, а у этого одноклеточного ничего страшного не происходит. Иди на СВО, потом расскажешь, происходит страшное или нет.
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И этот человек был тренером клубов КХЛ, как таких вообще допускают до такого уровня.
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Сборной Ингрии во главе с Ротенбергом не будет?
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Да, раньше был приз"Известий", а теперь - балаганное шоу
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Сборные котельных и лифтёрных тоже неплохо бы смотрелись
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