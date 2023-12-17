Андрей Назаров: «Кубок Первого канала удался без шведов и финнов. Я бы расширил турнир: можно добавлять сборные Сибири, Дальнего Востока, Урала»

Андрей Назаров выступил за расширение Кубка Первого канала.

«Уже понятно, что шведы и финны вряд ли вернутся на канала, но турнир однозначно удался и без них.

Нам нужно постоянно развиваться, ничего страшного не происходит, жизнь продолжается, а хоккей нам это ярко демонстрирует и объединяет вокруг себя людей. Это очень важный момент.

Я бы, помимо белорусов, казахов, сборной ВХЛ и команды «Россия 25», расширил бы соревнование и сделал бы две группы, а затем небольшой розыгрыш плей-офф.

Можно смело добавлять сборную Сибири, Дальнего Востока, Урала, ведь хоккейных регионов у нас хватает, как и качественных хоккеистов. Главное, уложиться в паузу регулярного чемпионата , но можно грамотно все спланировать», – сказал .