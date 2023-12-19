Андрей Назаров: «Россия держится на трех китах: президенте, армии во главе с полководцами и хоккее. Это главный вид спорта в стране»

Андрей Назаров считает хоккей главным видом спорта в России.

«Закончилась большая пауза, мы все болели за нашу сборную и рады результату – «Россия 25» уверенно заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге. Кубок Первого канала однозначно удался и получился ярким.

Теперь возвращается КХЛ. Конечно, болельщики соскучились по играм своих любимых команд. Сегодня будем внимательно следить за матчами, встречи на любой вкус.

Вообще хоккей у российского человека в крови. Россия, по моему мнению, держится на трех китах: президенте, армии во главе с нашими полководцами и хоккее. Это, безусловно, главный вид спорта в стране», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.