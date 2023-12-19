Андрей Назаров: «Россия держится на трех китах: президенте, армии во главе с полководцами и хоккее. Это главный вид спорта в стране»

Теги болельщики Андрей Назаров Владимир Путин Кубок Первого канала КХЛ Политика Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Андрей Назаров считает хоккей главным видом спорта в России.

«Закончилась большая пауза, мы все болели за нашу сборную и рады результату – «Россия 25» уверенно заняла первое место на турнире в Санкт-Петербурге. Кубок Первого канала однозначно удался и получился ярким.

Теперь возвращается КХЛ. Конечно, болельщики соскучились по играм своих любимых команд. Сегодня будем внимательно следить за матчами, встречи на любой вкус.

Вообще хоккей у российского человека в крови. Россия, по моему мнению, держится на трех китах: президенте, армии во главе с нашими полководцами и хоккее. Это, безусловно, главный вид спорта в стране», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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73 комментария
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Держится она на лизоблюдах, которые готовы променять будущее своих детей на место у кормушки
+117
-5
+112
На четырёх. Ещё система Роттенберга
+73
0
+73
Россия может и держится на трех китах. Только вот остальные страны живут по гелиоцентрической системе и давно забыли про таком дремучим представлении о мироустройстве
+70
-3
+67
Совсем недавно один герой России организовал поход на Москву и два из трёх китов куда-то сквозанули.)))
+56
-1
+55
Россия держится на двух китах - нефть и газ
+48
-1
+47
Ответ Александр Александров
Россия держится на двух китах - нефть и газ
А Красное и белое?!?
+32
0
+32
Очередной очколиз дал о себе знать, кто будет завтра?
+25
-1
+24
Ответ Легендарные удары Ивоби
Держится она на лизоблюдах, которые готовы променять будущее своих детей на место у кормушки
Как раз с будущим своих детей у них всё в порядке
+23
0
+23
Ну, ужасная, значит, страна, если на этом держится.
+23
-1
+22
Этого дурачка даже комментировать не хочется, а хочется только поздравить всех болельщиков с возобновлением КХЛ! Этот перерыв на кпк был вечностью.
+16
0
+16
Ответ Sergey
Совсем недавно один герой России организовал поход на Москву и два из трёх китов куда-то сквозанули.)))
Слава белорусскому хоккею!
+12
0
+12
Похоже, Россия последняя плоская страна во враждебном круглом мире.
+12
-2
+10
Скорее "сила, наглость и хамство" (с). И Назаров вместе с гарантом конституции тому хорошее подтверждение.
+12
-3
+9
Некоторые киты дохловаты уже
+9
-1
+8
Скорее три всадника апокалипсиса
+9
-2
+7
Ответ Ответ года
А Красное и белое?!?
это цемент
+6
0
+6
Собутыльник Димона совсем плох.
+5
0
+5
Ясно, народ в России просто для красоты, судя по мнению НаZaроVa. Пора уже оставить жёппу пересидента, попководцев и хаккей наедине друг с другом в этой стране. Они сами справятся видимо.
+5
0
+5
Если Россия держится на этих китах, то очень мне грустно за страну
+4
0
+4
Ответ Леди Гаага
Россия может и держится на трех китах. Только вот остальные страны живут по гелиоцентрической системе и давно забыли про таком дремучим представлении о мироустройстве
На тоненького 😂
+6
-2
+4
Остановите землю, я сойду))
+5
-1
+4
От капитал-шоу «Поле чудес», от Первого канала — Таблетки в студию!
+4
0
+4
Скажите ему, чтобы закусывал, ну на худой конец опохмелялся)
+4
-1
+3
а я то думал, что держится на производстве и продаже злаковых и нефти. А тут, вот оно как, оказывается - на хоккее все держится.
+3
0
+3
А третий с половиной кит - это хоккей с мячом.
+3
0
+3
Ответ Buamgartlinger
Андрей Назаров, на чем будет держаться страна, когда президента не станет?
Так уже сказал один альтернативно одарённый : "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".
+3
0
+3
Ответ Aleksandr Danilov
На четырёх. Ещё система Роттенберга
🎯
+3
0
+3
То есть, если ротенберг развалит хоккей, то Россия рухнет?
+3
-1
+2
Ответ Jek@
Комментарий удален модератором
Я удивляюсь, как он разговаривает, не вынимая языка из ж.
+2
0
+2
Андрей Назаров, на чем будет держаться страна, когда президента не станет?
+2
0
+2
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