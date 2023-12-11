Назаров о Голдобине и Порядине: «Сборная России – важнейший институт. Сборная не просто объединяет людей, а объединяет целые континенты»

Андрей Назаров назвал сборную России по хоккею важнейшим институтом.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на . Форварды « » и попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

« не просто объединяет людей, а объединяет целые континенты.

Уверен, что на грядущем Кубке Первого канала будут присутствовать в том числе североамериканские скауты, так как спрос на российских игроков по-прежнему велик.

Выступать за сборную России почетно и престижно. В этой связи меня удивляет, что некоторые игроки не приезжают в сборную.

Например, Порядин и Голдобин, являющиеся визитными карточками сегодняшней лиги, сыграли на Матче звезд КХЛ, но в национальную команду почему-то не приехали.

Одно дело, когда речь идет о травме, как в случае с давно выбывшим Морозовым, но ведь здесь речи о травмах не идет.

Конечно, «Спартак» хочет сохранить своих лидеров и дать им отдохнуть, но сборная России – важнейший институт.

Сейчас матчей с ее участием по политическим причинам стало не так много», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.