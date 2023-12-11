Назаров о Голдобине и Порядине: «Сборная России – важнейший институт. Сборная не просто объединяет людей, а объединяет целые континенты»

Теги Спартак Сборная России по хоккею с шайбой Андрей Назаров Кубок Первого канала КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров назвал сборную России по хоккею важнейшим институтом.

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на Кубок Первого канала. Форварды «Спартака» Николай Голдобин и Павел Порядин попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

«Сборная России не просто объединяет людей, а объединяет целые континенты.

Уверен, что на грядущем Кубке Первого канала будут присутствовать в том числе североамериканские скауты, так как спрос на российских игроков по-прежнему велик.

Выступать за сборную России почетно и престижно. В этой связи меня удивляет, что некоторые игроки не приезжают в сборную.

Например, Порядин и Голдобин, являющиеся визитными карточками сегодняшней лиги, сыграли на Матче звезд КХЛ, но в национальную команду почему-то не приехали.

Одно дело, когда речь идет о травме, как в случае с давно выбывшим Морозовым, но ведь здесь речи о травмах не идет.

Конечно, «Спартак» хочет сохранить своих лидеров и дать им отдохнуть, но сборная России – важнейший институт.

Сейчас матчей с ее участием по политическим причинам стало не так много», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

5 комментариев
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А это сборная России? Или игрушка одного очень системного чувака вкупе с расширенным тренировочным лагерем СКА? Думаю с каждым следующим разом количество игроков, игнорирующих эту псевдосборную будет только увеличиваться.
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Ларину походу лень уже придумывать тексты и он случайный набор слов в интете модерирует по тегу "хоккей".
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И прослезился (с)
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Ларин, ты палишься. Для Назарова институт это здание, куда люди ходят на учёбу.
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Ответ sed3009
Ларину походу лень уже придумывать тексты и он случайный набор слов в интете модерирует по тегу "хоккей".
Да ощущение, что за него ИИ всё писал даже тогда, когда его ещё не было
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