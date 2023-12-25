Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА, Хмелевски сделал 2 передачи. Идут разговоры о переходе игроков «Салавата» в московский клуб

Теги Салават Юлаев ЦСКА КХЛ Александр Самонов Саша Хмелевски Хоккей

Александр Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА.

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер команды Александр Самонов пропустил три шайбы в этой игре, отразив 41 из 44 бросков.

Нападающий Саша Хмелевски сделал две результативные передачи при трех бросках по воротам. Он провел на льду 19 минут и 29 секунд, а также выиграл 10 из 16 вбрасываний.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Самонов может перейти в ЦСКА, а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода Хмелевски в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».

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11 комментариев
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Хватит уже мусолить эту тему. Если это произойдет, то Баширова в отставку, или он руководитель своей команды, или пустослов.
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Какие переговоры?
Если Самсонова заберут у нас- все пиши пропало…
Как это вообще возможно??? Колхоз&&&🤬🤬🤬
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Ответ Ачиваков Марат
Хватит уже мусолить эту тему. Если это произойдет, то Баширова в отставку, или он руководитель своей команды, или пустослов.
ему, что скажут то и сделает, он же не сумашедший своё место просрать....
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товар лицом, по-другому и не скажешь
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Самонов СТЕНА!!!!! Молодец так держать!!
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Шо опять? Кони же сказали, что не интересуются Сашками. Дыма без огня не бывает. Врали получается?
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Ответ Михаил Барвинский
а что так все за беспокоились, а пессимисты... !???? 😂😂😂
Ну видимо ты не один такой к сожалению. 😩🤧
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Ответ Ачиваков Марат
Ну видимо ты не один такой к сожалению. 😩🤧
так я ж вам говорю, а вы не слышите меня, вы ребята такие наивные, просто смешно... от нас и руководства даже республики не чего, к сожалению не зависит, всем рулят, при чем давно из Москвы и Питера.... Или это для вас новая новость!?????
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