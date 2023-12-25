Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА, Хмелевски сделал 2 передачи. Идут разговоры о переходе игроков «Салавата» в московский клуб
Александр Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА.
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер команды Александр Самонов пропустил три шайбы в этой игре, отразив 41 из 44 бросков.
Нападающий Саша Хмелевски сделал две результативные передачи при трех бросках по воротам. Он провел на льду 19 минут и 29 секунд, а также выиграл 10 из 16 вбрасываний.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Самонов может перейти в ЦСКА, а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода Хмелевски в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».
Если Самсонова заберут у нас- все пиши пропало…
Как это вообще возможно??? Колхоз&&&🤬🤬🤬