Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА, Хмелевски сделал 2 передачи. Идут разговоры о переходе игроков «Салавата» в московский клуб

Александр Самонов отразил 41 из 44 бросков в игре с ЦСКА.

« » обыграл ЦСКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Голкипер команды пропустил три шайбы в этой игре, отразив 41 из 44 бросков.

Нападающий Саша Хмелевски сделал две результативные передачи при трех бросках по воротам. Он провел на льду 19 минут и 29 секунд, а также выиграл 10 из 16 вбрасываний.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Самонов может перейти в , а журналист Михаил Зислис фразой «Попытаются забрать» передал цитату своего собеседника в контексте возможного перехода Хмелевски в московский клуб. ЦСКА опроверг это и заявил, что «информация не имеет под собой оснований и является надуманной».