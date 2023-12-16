Зислис об интересе ЦСКА к форварду «Салавата» Хмелевски: «Приведу одну цитату – «попытаются забрать»

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Михаил Зислис Саша Хмелевски Хоккей

ЦСКА интересен форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

«Не верил в этот слух, хотя вчера пришло подтверждение от одного источника. Еще один человек утверждал, что ЦСКА нужен Хмелевски. Приведу одну цитату – «попытаются забрать».

Хотя еще несколько людей говорят, что ничего не слышали. Им тоже верю.

Достаточно щепетильно отношусь к таким вещам, тоже могу ошибаться и не торопился писать о возможном обмене. Теперь ситуация изменилась. В моем понимании это уже не просто слух, а нечто большее», – написал журналист Михаил Зислис.

Саша Хмелевски набрал 33 (19+14) очка в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне.

27 комментариев
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Пример Капризова уже есть. Так что очень даже возможно. Будет очень жаль расставаться с Сашей.
P.S: а ведь было время, когда СЮ принадлежал Башкирии, и никто не мог вот так просто по желанию забрать игрока.
+16
-1
+15
Ответ Рака
Пример Капризова уже есть. Так что очень даже возможно. Будет очень жаль расставаться с Сашей. P.S: а ведь было время, когда СЮ принадлежал Башкирии, и никто не мог вот так просто по желанию забрать игрока.
Капризов это второй пример, первый был Радулов.
+16
-2
+14
Легко заберут, если захотят
+9
0
+9
Ответ LNk O
Легко заберут, если захотят
и это печально
+8
0
+8
Я за то, чтобы Хмелевскии остался в Салавате! У топ клуба забрать одного из ведущих игроков, это не справедливо.
+8
-1
+7
Продажный хоккей
+3
0
+3
Уфа, держитесь!
Башкиров сказал что трансферов не будет, это работает в обе стороны👌🏽
+3
0
+3
Судьба фарм-клуба. Не удивлюсь если и Самонова заберут.
+3
0
+3
Ответ Рака
Пример Капризова уже есть. Так что очень даже возможно. Будет очень жаль расставаться с Сашей. P.S: а ведь было время, когда СЮ принадлежал Башкирии, и никто не мог вот так просто по желанию забрать игрока.
А ведь было время когда Салават был в роли ЦСКА. И даже тренера у ЦСКА забрали просто по желанию.
+3
0
+3
Как всегда клубы с большими деньгами перекупают ведущих форвардов . Очень жаль что нет возможности клубам оставить таких талантов.
+2
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+2
москвичам плевать лишь бы забрать и дело с концом. потом и Ливо заберут. и Мелоша. Баширов за деньги все продаст.
+1
0
+1
Ответ Марат Салихов
Как всегда клубы с большими деньгами перекупают ведущих форвардов . Очень жаль что нет возможности клубам оставить таких талантов.
Тут дело не в деньгах, а в спонсоре. Главный клуб для Роснефти это ЦСКА, а СЮ как фарм Потому, если ЦСКА что то нужно, то они берут.
В этом году вот у нас Крылов пытался бороться с этим. И где он теперь? Даже из Газпрома убрали, при том что не последний человек там был.
+2
-1
+1
Ответ Операция Ы
Там двух тренеров зелёными бумажками переманили, да ещё и полкоманды ЦСКА хотели, в уфе же вроде какой то юбилей был, надо было порадовать середняка хоть единственным трофеем)
средней командой в начале 2000 был именно цска... ходили ветераны клуба ныли, просили бабки)
+1
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Ответ Операция Ы
топ что?)
Барбер из топ 10 бомбардиров лиги. АБ не мог не забрать такого у Барыса
0
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Ответ Казань АК БАРС
Я за то, чтобы Хмелевскии остался в Салавате! У топ клуба забрать одного из ведущих игроков, это не справедливо.
топ что?)
+1
-1
0
Ответ цэсемьэр
Уфа, держитесь! Башкиров сказал что трансферов не будет, это работает в обе стороны👌🏽
Его и спрашивать не станут. Позвонит Сечин или его зять Тимербулат Каримов ставленнику Москвы Хабирову и все решено!
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Ответ LNk O
Легко заберут, если захотят
А если обменять Хмеля на Раду в АБ?
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Слават тут права голоса иметь не будет.
Если хмеля нужен Есмантычу то он приедет в Москву.
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А кто-то ещё после "кражи" Капризова кричал, что Салават не фарм коней)
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никогда хорошо не жили нечего и начинать
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Конечно могут как делает СКА!!
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Если столичные глаз положили все равно заберут .до нового года не забрали бы , главное в этом сезоне у нас отыграл. Такова удел провинции
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Попытаются - заберут.
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Брехня
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