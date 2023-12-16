Зислис об интересе ЦСКА к форварду «Салавата» Хмелевски: «Приведу одну цитату – «попытаются забрать»
ЦСКА интересен форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.
«Не верил в этот слух, хотя вчера пришло подтверждение от одного источника. Еще один человек утверждал, что ЦСКА нужен Хмелевски. Приведу одну цитату – «попытаются забрать».
Хотя еще несколько людей говорят, что ничего не слышали. Им тоже верю.
Достаточно щепетильно отношусь к таким вещам, тоже могу ошибаться и не торопился писать о возможном обмене. Теперь ситуация изменилась. В моем понимании это уже не просто слух, а нечто большее», – написал журналист Михаил Зислис.
Саша Хмелевски набрал 33 (19+14) очка в 39 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в текущем сезоне.
P.S: а ведь было время, когда СЮ принадлежал Башкирии, и никто не мог вот так просто по желанию забрать игрока.
Башкиров сказал что трансферов не будет, это работает в обе стороны👌🏽
В этом году вот у нас Крылов пытался бороться с этим. И где он теперь? Даже из Газпрома убрали, при том что не последний человек там был.
Если хмеля нужен Есмантычу то он приедет в Москву.