Зислис об интересе ЦСКА к форварду «Салавата» Хмелевски: «Приведу одну цитату – «попытаются забрать»

ЦСКА интересен форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

«Не верил в этот слух, хотя вчера пришло подтверждение от одного источника. Еще один человек утверждал, что нужен Хмелевски. Приведу одну цитату – «попытаются забрать».

Хотя еще несколько людей говорят, что ничего не слышали. Им тоже верю.

Достаточно щепетильно отношусь к таким вещам, тоже могу ошибаться и не торопился писать о возможном обмене. Теперь ситуация изменилась. В моем понимании это уже не просто слух, а нечто большее», – написал журналист Михаил Зислис.

набрал 33 (19+14) очка в 39 матчах Фонбет чемпионата в текущем сезоне.