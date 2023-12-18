ЦСКА про слухи об интересе к Хмелевски и Самонову: «Информация не имеет под собой оснований и является надуманной. Не ведем переговоров о переходе»

Теги Салават Юлаев ЦСКА возможные переходы КХЛ Александр Самонов Саша Хмелевски Хоккей

ЦСКА опроверг информацию об интересе к игрокам «Салавата Юлаева».

«В последнее время в хоккейной прессе все чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александром Хмелевски и Александром Самоновым

Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведет и никогда не вел переговоров о переходе указанных хоккеистов.

Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путем публикации подобных недостоверных сведений», – говорится в заявлении ЦСКА.

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6 комментариев
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ну и слава богу
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Слухи развеялись 👏
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Да ладно. Дайте Хайруллину кликбейта набрать. А то ведь уже стали забывать про его бредни )))
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Столько возможностей было взять Самонова, Северсталь рассматривала разные варианты, но именно сейчас он понадобился. Бред.
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