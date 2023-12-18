ЦСКА про слухи об интересе к Хмелевски и Самонову: «Информация не имеет под собой оснований и является надуманной. Не ведем переговоров о переходе»
ЦСКА опроверг информацию об интересе к игрокам «Салавата Юлаева».
«В последнее время в хоккейной прессе все чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александром Хмелевски и Александром Самоновым.
Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведет и никогда не вел переговоров о переходе указанных хоккеистов.
Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путем публикации подобных недостоверных сведений», – говорится в заявлении ЦСКА.