ЦСКА про слухи об интересе к Хмелевски и Самонову: «Информация не имеет под собой оснований и является надуманной. Не ведем переговоров о переходе»

ЦСКА опроверг информацию об интересе к игрокам «Салавата Юлаева».

«В последнее время в хоккейной прессе все чаще обсуждаются слухи о том, что хоккейный клуб ЦСКА интересуется игроками хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александром Хмелевски и Александром Самоновым.

Данная информация не имеет под собой никаких оснований и является абсолютно надуманной. ЦСКА не ведет и никогда не вел переговоров о переходе указанных хоккеистов.

Просим журналистов не создавать искусственный ажиотаж вокруг команды путем публикации подобных недостоверных сведений», – говорится в заявлении ЦСКА.

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