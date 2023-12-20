Тренер «Ванкувера» о Кузьменко в запасе: «Я пытаюсь выиграть матч и чувствую, что был выбран лучший состав»
Рик Токкет объяснил решение не заявлять Андрея Кузьменко на матч «Ванкувера».
Российский нападающий по решению главного тренера пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Кэнакс» обыграли «Нэшвилл» (5:2).
«Я пытаюсь выиграть матч и чувствую, что был выбран лучший состав, и мы пересмотрим состав перед матчем против «Далласа», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Андрей Кузьменко не попал в состав команды по решению тренера в четвертый раз в нынешнем сезоне.
Форвард набрал 17 (6+11) очков в 29 матчах регулярного чемпионата.