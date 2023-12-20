Тренер «Ванкувера» о Кузьменко в запасе: «Я пытаюсь выиграть матч и чувствую, что был выбран лучший состав»

Теги Нэшвилл Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Рик Токкет объяснил решение не заявлять Андрея Кузьменко на матч «Ванкувера».

Российский нападающий по решению главного тренера пропустил игру регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Кэнакс» обыграли «Нэшвилл» (5:2).

«Я пытаюсь выиграть матч и чувствую, что был выбран лучший состав, и мы пересмотрим состав перед матчем против «Далласа», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

Андрей Кузьменко не попал в состав команды по решению тренера в четвертый раз в нынешнем сезоне.

Форвард набрал 17 (6+11) очков в 29 матчах регулярного чемпионата.

5 комментариев
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Физрук!
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Ему бы в Коламбус перебраться
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Так нет претензий к Токкету, он делает как считает нужным. Этот обмен нужен самому Андрею, раз ему место в команде нет
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Ответ shibzik
Ему бы в Коламбус перебраться
Напов, особенно крайних, в Коламбусе и так хватает , и как минимум не хуже , чем Кузьменко. Не нужен он там
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