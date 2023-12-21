Мильштейн о Кузьменко: «У нас есть план, все будет хорошо. Андрей рад находиться в «Ванкувере». Между штабом и нашим лагерем нет никакой разобщенности»

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Дэн Мильштейн Хоккей

Дэн Мильштейн высказался о ситуации Андрея Кузьменко в «Ванкувере».

Форвард ранее пропустил игру с «Нэшвиллом» (5:2) по решению тренера

«Между тренерским штабом, руководством и нашим лагерем нет абсолютно никакой разобщенности. Мы общаемся ежедневно.

У нас есть план, и все будет хорошо. Андрей очень рад находиться в «Ванкувере». С несколькими небольшими корректировками впереди будет еще много побед и голов!» – сказал агент игрока Дэн Мильштейн.

В этом сезоне Андрей Кузьменко провел 29 матчей в НХЛ, в которых набрал 17 (6+11) очков.

Тренер «Ванкувера» о Кузьменко в запасе: «Я пытаюсь выиграть матч и чувствую, что был выбран лучший состав»

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