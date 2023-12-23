Инсайдер Джонстон о Кузьменко: «Клубы НХЛ узнавали доступность игрока для обмена. Андрей терпит и доверяет процессу, который установил тренерский штаб «Ванкувера»

Теги Ванкувер НХЛ Крис Джонстон Андрей Кузьменко Хоккей

Журналист Крис Джонстон высказался о ситуации Андрея Кузьменко в «Ванкувере».

«Андрей Кузьменко оказался в запасном составе во второй игре подряд и уже в четвертый раз в этом сезоне.

Другие команды лиги обращались в «Кэнакс», чтобы узнать, доступен ли форвард для обмена. 

Кузьменко по-прежнему терпелив, он не зацикливается на ситуации. Я думаю, что он доверяет процессу, который установил тренерский штаб, и его это воодушевляет.

Хотя он играл в четвертом звене, когда попадал в состав, но он продолжает получать время для игры в большинстве.

Думаю, что Кузьменко по-прежнему счастлив находиться в «Ванкувере», даже несмотря на то, что в этом сезоне он проходит через некоторые трудности», – сказал инсайдер Крис Джонстон.

Нападающий набрал 17 (6+11) очков в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

5 комментариев
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Гм играя в 4 звене и пропуская матчи очень счастлив судя по всему)
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Я думаю, что Андрей вряд ли вдохновлён такой ситуацией. В этом и есть вся Америка! Сижу в запасе и улыбаюсь во весь рот, с понтом у меня дела лучше чем у всех вместе взятых игроков.
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Ответ Direct free kick
Кукувер загубил не одного игрока, а спас карьеру 1 - Маркус Нэслунд и то ценой безтрофейства
Миллер тоже там перезавелся, в 4 прошлых сезона он был очень хорош. Да и в этом тоже пока весьма неплох)
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Ответ Роман
Я думаю, что Андрей вряд ли вдохновлён такой ситуацией. В этом и есть вся Америка! Сижу в запасе и улыбаюсь во весь рот, с понтом у меня дела лучше чем у всех вместе взятых игроков.
соглпсен)
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