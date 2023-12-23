Инсайдер Джонстон о Кузьменко: «Клубы НХЛ узнавали доступность игрока для обмена. Андрей терпит и доверяет процессу, который установил тренерский штаб «Ванкувера»

Журналист Крис Джонстон высказался о ситуации Андрея Кузьменко в «Ванкувере».

« оказался в запасном составе во второй игре подряд и уже в четвертый раз в этом сезоне.

Другие команды лиги обращались в «Кэнакс», чтобы узнать, доступен ли форвард для обмена.

Кузьменко по-прежнему терпелив, он не зацикливается на ситуации. Я думаю, что он доверяет процессу, который установил тренерский штаб, и его это воодушевляет.

Хотя он играл в четвертом звене, когда попадал в состав, но он продолжает получать время для игры в большинстве.

Думаю, что Кузьменко по-прежнему счастлив находиться в « », даже несмотря на то, что в этом сезоне он проходит через некоторые трудности», – сказал инсайдер .

Нападающий набрал 17 (6+11) очков в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ.