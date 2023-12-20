Кузьменко пропустил матч с «Нэшвиллом» по решению тренера. У форварда не было очков и бросков в 2 предыдущих играх

Теги Нэшвилл Ванкувер НХЛ Рик Токкет Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко пропустил матч с «Нэшвиллом» по решению тренера.

Форвард «Ванкувера» остался в запасе и не сыграл против «Предаторс» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В двух предыдущих матчах 27-летний россиянин не набрал очков и ни разу не бросил в створ. В матче против «Чикаго» (4:3) его игровое время составило 11:09. 

Напомним, что в ноябре Кузьменко дважды попадал в запас по решению главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета. Сообщалось, что «Ванкувер» может рассмотреть вариант с обменом нападающего. 

В 29 играх в этом сезоне в активе Андрея 17 (6+11) очков. 

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Видимо, не задержится он в ванкувере
+2
0
+2
Надо обмен просить. С этим тренером ему будет не легко.
+2
-1
+1
По факту к сожалению сам виноват
Кэнакс на ходу , хорошо отрабатывают на в защите и атаке
Кузьменко же чаще не дорабатывает
+2
-1
+1
Или дело в Кузьменко, или не везёт ему на тренерский состав, что здесь, что в Олимпийской сборной
0
0
0
синдром второго года накрыл
0
0
0
Жаль, так радовался, что забил две игры назад. Работать надо, не опускать руки. Статистика хорошая, место в других командах должно найтись, если к этому дело придет.
0
0
0
Меняйте его в Кэпс, место под потолком есть. Обратно Дженсена и пик
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий