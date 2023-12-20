Кузьменко пропустил матч с «Нэшвиллом» по решению тренера. У форварда не было очков и бросков в 2 предыдущих играх

Андрей Кузьменко пропустил матч с «Нэшвиллом» по решению тренера.

Форвард « » остался в запасе и не сыграл против «Предаторс» (5:2) в регулярном чемпионате .

В двух предыдущих матчах 27-летний россиянин не набрал очков и ни разу не бросил в створ. В матче против «Чикаго» (4:3) его игровое время составило 11:09.

Напомним, что в ноябре дважды попадал в запас по решению главного тренера «Кэнакс» . Сообщалось, что «Ванкувер» может рассмотреть вариант с обменом нападающего.

В 29 играх в этом сезоне в активе Андрея 17 (6+11) очков.