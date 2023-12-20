Жамнов о 5:2: «Не могу сказать, что я полностью доволен, но в целом ребята молодцы. С «Торпедо» у нас игры длятся все 60 минут, нельзя расслабляться»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московский клуб одержал победу со счетом 5:2.

– Не могу сказать, что я полностью всем доволен. Есть моменты, которые мы не должны делать. Конечно, после паузы теряется определенный игровой ритм. Но в целом ребята молодцы.

– Сегодня было важно, «кто первым вышел из отпуска». И кажется, у «Спартака» это получилось с первых минут.

– В таких играх очень многое зависит от начала. Все игры с « » у нас длятся все 60 минут. И тут нельзя расслабляться, иначе тебя моментально накажут. Нужна концентрация и игра по заданию на протяжении всего матча.

– Три игры с «Торпедо» и три победы. Кажется, они вам удаются…

– Команда играет по заданию. Если выигрывают, это работает.

– Ваш дебютант Мальцев, хоть и пропустил несколько силовых приемов, картины явно не испортил.

– Картины не испортил. Думаю, в дальнейшем он поймает химию и будет прогрессировать. Для дебюта мы довольны.

– Как самочувствие и , которые получали травмы по ходу игры?

– Они доиграли матч. Вроде все нормально, и серьезных повреждений нет.

– Для чего нужен был тайм-аут при счете 5:1?

– Чтобы объяснить ребятам, как действовать в ситуации «3 на 5». Что-то сделали правильно, что-то – нет, поэтому в итоге пропустили. Стараемся из каждой ситуации делать больше позитива. Поэтому я взял паузу, чтобы ребята немного отдохнули и получили необходимые установки.

– Как отметите игру ?

– Он вернулся после травмы и был заряжен. Мы рады за него, пусть продолжает.

– говорил, что его сильная сторона – игра на вбрасываниях. Но сегодня в двух первых периодах он почти все свои проиграл. Как и многие другие центральные: процент сегодня – меньше пятидесяти…

– Мы работаем над этим компонентом. Это серьезная составляющая игры. Что-то получилось, что-то – нет. Центральные об этом знают. Мы постоянно делаем на вбрасываниях акценты.

– Какой момент был сегодня ключевым?

– Второй период.

– В плане вбрасываний Мальцеву необходима была адаптация к КХЛ?

– Правила в НХЛ и КХЛ в этом плане разные. Поэтому время на адаптацию требовалось. Думаю, он в этом моменте будет становиться лучше и лучше.

– Первые игры после Матча Звезд домашние команды проигрывают в 67% случаев. Вы слышали такую статистику?

– Буду иметь в виду в следующем году, – смеясь сказал главный тренер «Спартака».