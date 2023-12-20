Жамнов о 5:2: «Не могу сказать, что я полностью доволен, но в целом ребята молодцы. С «Торпедо» у нас игры длятся все 60 минут, нельзя расслабляться»

Теги Спартак Торпедо Алексей Жамнов КХЛ Шейн Принс Ансель Галимов Павел Порядин Михаил Мальцев Хоккей

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московский клуб одержал победу со счетом 5:2. 

– Не могу сказать, что я полностью всем доволен. Есть моменты, которые мы не должны делать. Конечно, после паузы теряется определенный игровой ритм. Но в целом ребята молодцы.

– Сегодня было важно, «кто первым вышел из отпуска». И кажется, у «Спартака» это получилось с первых минут.

– В таких играх очень многое зависит от начала. Все игры с «Торпедо» у нас длятся все 60 минут. И тут нельзя расслабляться, иначе тебя моментально накажут. Нужна концентрация и игра по заданию на протяжении всего матча.

– Три игры с «Торпедо» и три победы. Кажется, они вам удаются…

– Команда играет по заданию. Если выигрывают, это работает.

– Ваш дебютант Мальцев, хоть и пропустил несколько силовых приемов, картины явно не испортил.

– Картины не испортил. Думаю, в дальнейшем он поймает химию и будет прогрессировать. Для дебюта мы довольны. 

– Как самочувствие Порядина и Галимова, которые получали травмы по ходу игры?

– Они доиграли матч. Вроде все нормально, и серьезных повреждений нет.

– Для чего нужен был тайм-аут при счете 5:1?

– Чтобы объяснить ребятам, как действовать в ситуации «3 на 5». Что-то сделали правильно, что-то – нет, поэтому в итоге пропустили. Стараемся из каждой ситуации делать больше позитива. Поэтому я взял паузу, чтобы ребята немного отдохнули и получили необходимые установки.

– Как отметите игру Шейна Принса?

– Он вернулся после травмы и был заряжен. Мы рады за него, пусть продолжает.

Мальцев говорил, что его сильная сторона – игра на вбрасываниях. Но сегодня в двух первых периодах он почти все свои проиграл. Как и многие другие центральные: процент сегодня – меньше пятидесяти…

– Мы работаем над этим компонентом. Это серьезная составляющая игры. Что-то получилось, что-то – нет. Центральные об этом знают. Мы постоянно делаем на вбрасываниях акценты.

– Какой момент был сегодня ключевым?

– Второй период.

– В плане вбрасываний Мальцеву необходима была адаптация к КХЛ?

– Правила в НХЛ и КХЛ в этом плане разные. Поэтому время на адаптацию требовалось. Думаю, он в этом моменте будет становиться лучше и лучше.

– Первые игры после Матча Звезд домашние команды проигрывают в 67% случаев. Вы слышали такую статистику?

– Буду иметь в виду в следующем году, – смеясь сказал главный тренер «Спартака».

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