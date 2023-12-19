Мальцев сыграет в первом звене «Спартака» с Голдобиным и Порядиным в матче с «Торпедо»

Теги Спартак Торпедо КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев сегодня дебютирует за «Спартак» в КХЛ.

Красно-белые сыграют с «Торпедо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Новичок московской команды выйдет в первом звене вместе с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

Мальцев в этом месяце заключил контракт со «Спартаком» до конца сезона.

В этом сезоне 25-летний нападающий играл в системе «Лос-Анджелеса». Он набрал 14 (4+10) баллов в 21 матче в составе «Онтарио Рейн» в регулярном чемпионате АХЛ.

Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси» и «Колорадо». С 2017 по 2020 год нападающий играл в КХЛ за СКА.

Матч «Торпедо» – «Спартак» начнется в 19:00 по московскому времени.

Изображение: телеграм-канал «Спартака»

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