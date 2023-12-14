Алексей Жамнов: «Мальцев в хорошем состоянии и форме. Факторы акклиматизации и часовых поясов присутствуют, но время еще есть. Он готовится к матчам»

Алексей Жамнов отметил, что Михаил Мальцев находится в хорошей форме.

Нападающий до конца сезона присоединился к « » на правах аренды из «Лос-Анджелеса».

« находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время еще есть.

Все нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», – сказал главный тренер «Спартака» .