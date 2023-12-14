Алексей Жамнов: «Мальцев в хорошем состоянии и форме. Факторы акклиматизации и часовых поясов присутствуют, но время еще есть. Он готовится к матчам»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Михаил Мальцев Чемпионат.com Хоккей

Алексей Жамнов отметил, что Михаил Мальцев находится в хорошей форме.

Нападающий до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса».

«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время еще есть.

Все нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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