Алексей Жамнов: «Мальцев в хорошем состоянии и форме. Факторы акклиматизации и часовых поясов присутствуют, но время еще есть. Он готовится к матчам»
Алексей Жамнов отметил, что Михаил Мальцев находится в хорошей форме.
Нападающий до конца сезона присоединился к «Спартаку» на правах аренды из «Лос-Анджелеса».
«Михаил Мальцев находится в хорошем состоянии и форме, он же играл в Северной Америке. Конечно, присутствуют факторы акклиматизации и часовых поясов, но время еще есть.
Все нормально, Михаил готовится к матчам регулярного чемпионата», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.