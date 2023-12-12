Павел Порядин: «Жамнов по кирпичику выстроил команду. Коммуникация – одна из его мощных сторон. Он идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент»

Павел Порядин поделился впечатлениями от работы с тренером Алексеем Жамновым.

– Весной генеральный директор « » заявил, что вы изъявили желание перебраться в стан «Спартака», чтобы выиграть Кубок Гагарина. Лично для вас ключевым фактором стало назначение ?

– Одним из – точно. Алексей Юрьевич – удивительный тренер, с которым у меня сразу сложились теплые взаимоотношения. Когда только приехал, пообщались с ним и все обсудили.

А так сошлось воедино несколько моментов. В первую очередь согласился на переход из-за серьезных задач, стоящих перед коллективом. Не скрою, хотелось сделать шаг вперед в карьере. Я провел в Нижнекамске восемь лет. Там мне все нравилось, но было желание поставить перед собой новый вызов. Требовалось выйти из зоны комфорта.

Плюс был не против вернуться в родную Москву. Рад, что все так получилось.

– Чем Жамнов отличается от других специалистов, под руководством которых трудились до того?

– Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причем речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают.

Повторюсь, коммуникация – одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду, – сказал нападающий « » .