Жамнов о том, что Голдобин и Порядин не сыграют за сборную: «Это «Россия 25», а не национальная команда. Нареканий от ФХР не было. Не понимаю, для чего это раздувается»

Алексей Жамнов объяснил, почему форварды «Спартака» не сыграют за «Россию 25».

Ранее ФХР сообщила о заменах в составе сборной «России 25» на . Форварды « » и попали в список игроков, которые «не смогут сыграть на турнире из-за повреждений и других причин».

– Давайте начнем с того, что это сборная «Россия 25», а не национальная команда. Наши доктора отправили медицинское заключение по Порядину и Голдобину в сборную и федерацию по поводу того, что обоим хоккеистам надо залечить травмы.

Если бы впереди был чемпионат мира, то игроки должны были прибыть в расположение национальной команды России и получить заключение у врачей сборной, но сейчас ситуация иная.

Никаких нареканий со стороны федерации в наш адрес не было. Все необходимые бумаги предоставлены. Не понимаю, для чего все это раздувается.

– Оба хоккеиста играли на Матче звезд.

– Мы же все понимаем, что одно дело – сборная или игра регулярного чемпионата, где нужно играть в полную силу, и совсем другое дело – шоу под названием Матч звезд КХЛ. Поэтому не понимаю, для чего нужна вся эта шумиха, зачем все это делается. Обычная рядовая ситуация, только и всего.

Когда я работал главным тренером сборной России, то перед Кубком Первого канала сталкивался с такими же ситуациями.

Мне и докторам тоже предоставляли все бумаги по травмам, микроповреждениям, болезням. Но никогда из мухи слона мы не раздували, а сейчас зачем-то решили раздувать. Для чего – я понять не могу.

Мы в «Спартаке» всегда сотрудничаем со сборной, я сам общался с людьми из сборной и полностью разъяснил им ситуацию. Я ведь был на этом месте и все прекрасно понимаю», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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