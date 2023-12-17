Ротенберг о российском хоккее: «Давайте дождемся окончания СВО. Уверен, Россия будет участвовать в ЧМ и Олимпиадах»

Роман Ротенберг высказался о российском хоккее в условиях санкций.

– Изоляция российского спорта продолжается, с другой стороны, Россия развивает хоккейные проекты в странах Азии. Какое будущее ждет наш хоккей? Куда он пойдет – на Запад, на Восток?

– Давайте дождемся окончания СВО. Я думаю, все вернется к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах – я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая.

– То есть Россия вернется в хоккейную семью, но вы не знаете, когда.

– Я считаю, что к этому вопросу нужно вернуться после окончания СВО.

– Наш хоккей не просядет за это время без привычной международной практики?

– Это зависит от нас самих. Мы должны развивать наш хоккей, искать какие-то плюсы, новые пути. Мы сейчас уделяем много внимания детскому хоккею, это важно.

Сборная играет в турнирах, где сильные соперники – Беларусь, Казахстан. Там высокая конкуренция. Сборная Беларуси, например, укомплектована игроками, которые являются лидерами клубов КХЛ. Мы должны понимать, что в жизни есть идеальные сюжеты, а есть – реальные. Работаем по ситуации, по факту.

– Вы же смотрите по ночам матчи НХЛ. Это чтобы не забывать, как выглядит хоккей в исполнении лучших мастеров?

– Мы должны все смотреть. И другие игры тоже – футбол, баскетбол с участием лучших. Это называется саморазвитие, – сказал главный тренер СКА и «России 25», а также первый вице-президент ФХР.