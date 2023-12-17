Ротенберг о российском хоккее: «Давайте дождемся окончания СВО. Уверен, Россия будет участвовать в ЧМ и Олимпиадах»

Теги СКА ФХР КХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг высказался о российском хоккее в условиях санкций.

– Изоляция российского спорта продолжается, с другой стороны, Россия развивает хоккейные проекты в странах Азии. Какое будущее ждет наш хоккей? Куда он пойдет – на Запад, на Восток?

– Давайте дождемся окончания СВО. Я думаю, все вернется к нормальной жизни. Россия будет участвовать в чемпионатах мира и Олимпиадах – я в этом на сто процентов уверен. Политическая ситуация сейчас просто такая.

– То есть Россия вернется в хоккейную семью, но вы не знаете, когда.

– Я считаю, что к этому вопросу нужно вернуться после окончания СВО.

– Наш хоккей не просядет за это время без привычной международной практики?

– Это зависит от нас самих. Мы должны развивать наш хоккей, искать какие-то плюсы, новые пути. Мы сейчас уделяем много внимания детскому хоккею, это важно.

Сборная играет в турнирах, где сильные соперники – Беларусь, Казахстан. Там высокая конкуренция. Сборная Беларуси, например, укомплектована игроками, которые являются лидерами клубов КХЛ. Мы должны понимать, что в жизни есть идеальные сюжеты, а есть – реальные. Работаем по ситуации, по факту.

– Вы же смотрите по ночам матчи НХЛ. Это чтобы не забывать, как выглядит хоккей в исполнении лучших мастеров?

– Мы должны все смотреть. И другие игры тоже – футбол, баскетбол с участием лучших. Это называется саморазвитие, – сказал главный тренер СКА и «России 25», а также первый вице-президент ФХР.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сборная играет в турнирах, где сильные соперники....

- Так выглядит шизофрения
+8
0
+8
Не увидел слова Система, возможно это не Ротенберг отвечал.
+7
0
+7
Даже, если предположить, что СВО закончится (любым итогом) - очевидно, что бан продолжится..
+5
0
+5
Напоминаю классический рецепт мимозы: картофель 350 гр, рыба конс. 250 гр, яйца 5 шт, морковь 250 гр, лук 150, майонез 150. Все сварить разложить измельчить выложить слоями. Порядок слоев ожидайте в будущих коментах.
+5
0
+5
В очередной раз РР отрапортовал , отчитался !
+4
-1
+3
кхе-кхе, того?😀
+3
-1
+2
Надеюсь, будет участвовать без твоего участия. А вот это «закалка, смекалка, трус не играет в хоккей , финты ушами» практикуй в своем клубе .
+3
-1
+2
Вернулись скорей бы это да, но лишь бы не под твоим цирковым руководством!!
0
0
0
это важно
0
0
0
Ну он прям в курсе, что будет после сво… кто ему сказал, интересно ?
0
0
0
без тебя
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий