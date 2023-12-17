Ротенберг встретился с вице-президентами Федерации хоккея Турции: «Думаем о развитии хоккея 24/7. Будем делать совместные программы – это важно для популяризации хоккея в мире»

Состоялась рабочая встреча ФХР и Федерации хоккея Турции.

После матча Кубка Первого канала «Россия 25» – Беларусь (5:3) в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, состоялась встреча первого вице-президента ФХР, главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с вице-президентами Федерации хоккея Турции: Бураком Индже и Ирфаном Курудиреком.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области создания совместных хоккейных проектов – от турниров до образовательных программ, выразив обоюдное желание взаимодействовать по всем направлениям.

Гости также подарили ФХР позолоченную тарелку авторской работы с эмблемой турецкой федерации хоккея.

«Несмотря на непростой матч, у нас остались силы и эмоции, чтобы работать на благо хоккея, о развитии которого мы думаем в режиме 24/7. Мы провели очень хорошую встречу с нашими турецкими гостями, обсудили важные моменты.

Будем сотрудничать, делать совместные программы – это очень важно с точки зрения популяризации хоккея по всему миру», – заявил Ротенберг.