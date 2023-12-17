Ротенберг встретился с вице-президентами Федерации хоккея Турции: «Думаем о развитии хоккея 24/7. Будем делать совместные программы – это важно для популяризации хоккея в мире»

Теги ФХР КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Состоялась рабочая встреча ФХР и Федерации хоккея Турции.

После матча Кубка Первого канала «Россия 25» – Беларусь (5:3) в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, состоялась встреча первого вице-президента ФХР, главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с вице-президентами Федерации хоккея Турции: Бураком Индже и Ирфаном Курудиреком. 

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в области создания совместных хоккейных проектов – от турниров до образовательных программ, выразив обоюдное желание взаимодействовать по всем направлениям. 

Гости также подарили ФХР позолоченную тарелку авторской работы с эмблемой турецкой федерации хоккея. 

«Несмотря на непростой матч, у нас остались силы и эмоции, чтобы работать на благо хоккея, о развитии которого мы думаем в режиме 24/7. Мы провели очень хорошую встречу с нашими турецкими гостями, обсудили важные моменты.

Будем сотрудничать, делать совместные программы – это очень важно с точки зрения популяризации хоккея по всему миру», – заявил Ротенберг.

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8 комментариев
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А потом опять ятаган в спину и хоккей вместе с помидорами запретят
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С нетерпением ждём встречи сборных России 25 и Турции 🙏
Чемпионат мира и олимпийские игры курят в сторонке
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Даёшь Бешикташ в КХЛ!
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Шайбы в обмен на помидоры
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Почему Романа не сажают за планы сотрудничества со страной НАТО?
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Намечается ещё одна суперсерия, которую надо полностью сыграть в Крыму!
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Надеюсь талибы тоже в хоккей играть умеют.
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Сомнительное сотрудничество. Какие из турков хоккеисты? Может чуть лучше монголов.
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