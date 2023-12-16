Роман Ротенберг: «Атанасов – воспитанник ленинградской школы хоккея. В Питере учился играть в хоккей, поэтому все отдал ради победы над Беларусью»

Роман Ротенберг отметил, что Василий Атанасов учился играть в хоккей в Петербурге.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

– По сравнению с первым матчем произошли изменения в составе. Разбили тройку Сафонова, Шабанов вовсе не сыграл, Атанасов начал матч 13-м нападающим. В чем логика такого решения?

– Вы видели, как игра складывалась. Мы играли хорошо, контролировали игру, доминировали с тотальным контролем шайбы.

Соперник реализовал свои три момента, и пришлось искать варианты. Мы перешли на три звена, и Атанасов много играл, кстати.

Он молодец, в концовке полез на пятак, и там был чистый удар в голову локтем. Надо еще посмотреть: в нашем понимании это должно было быть удаление до конца игры.

Но он молодец, не зря воспитанник ленинградской школы хоккея. Он сам из Питера, здесь учился играть в хоккей, поэтому все отдал ради победы.

Там был серьезный удар в голову, но это мужская игра, и сборная Беларуси – очень сильная команда.

А по сочетаниям на следующую игру не было времени подумать, только эта игра закончилась.

Все посмотрим. И Гребенкин хорошо сыграл, и все ребята молодцы, даже те, кто меньше играли – они поддерживали команду.

Личный вклад каждого, коллективный труд – только так можно побеждать. Это командная победа, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

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