Роман Ротенберг: «Атанасов – воспитанник ленинградской школы хоккея. В Питере учился играть в хоккей, поэтому все отдал ради победы над Беларусью»

Теги СКА Торпедо Сборная Беларуси по хоккею Кубок Первого канала КХЛ Роман Ротенберг Никита Гребенкин сборная России U25 Василий Атанасов Хоккей

Роман Ротенберг отметил, что Василий Атанасов учился играть в хоккей в Петербурге.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Первого канала, одержав вторую победу на турнире.

– По сравнению с первым матчем произошли изменения в составе. Разбили тройку Сафонова, Шабанов вовсе не сыграл, Атанасов начал матч 13-м нападающим. В чем логика такого решения?

– Вы видели, как игра складывалась. Мы играли хорошо, контролировали игру, доминировали с тотальным контролем шайбы.

Соперник реализовал свои три момента, и пришлось искать варианты. Мы перешли на три звена, и Атанасов много играл, кстати.

Он молодец, в концовке полез на пятак, и там был чистый удар в голову локтем. Надо еще посмотреть: в нашем понимании это должно было быть удаление до конца игры.

Но он молодец, не зря воспитанник ленинградской школы хоккея. Он сам из Питера, здесь учился играть в хоккей, поэтому все отдал ради победы.

Там был серьезный удар в голову, но это мужская игра, и сборная Беларуси – очень сильная команда.

А по сочетаниям на следующую игру не было времени подумать, только эта игра закончилась.

Все посмотрим. И Гребенкин хорошо сыграл, и все ребята молодцы, даже те, кто меньше играли – они поддерживали команду.

Личный вклад каждого, коллективный труд – только так можно побеждать. Это командная победа, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

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8 комментариев
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И Овечкин, и Гретцки тоже вроде в Питере начинали
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Это слишком...
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Руки прочь от Васи, прыщ
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Ладно хоть не назвал - НАШ ВОСПИТАННИК 🤣 по сути, роттенберг, должен трястись от радости, когда стоит рядом с такими одарёнными игроками, как Атанасов.. А у нас этот чудик является тренером сборной России 🤣🤣🤣 как думаете, такой бред мог бы быть в другой стране? В Канаде например)
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Комментарий удален модератором
Ответ JENNINGS
Комментарий удален модератором
🦚🦚🦚
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Ответ Кк
Все может быть, но «не зря он такой и воспитанник» было ой как пафосно! Все знают чей он воспитанник и как в соборную попал. Тут Питер и сам Рома очень далеки от первопричин
8 лет в Питере, школу окончил в Питере - понятно чей воспитанник.
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