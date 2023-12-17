Зюзин о «России 25» и 5:3 с Беларусью: «Смогли переломить во многом за счет тренерских решений. Рискнули, сняли вратаря – расстановка «6 на 4» сработала»

Андрей Зюзин оценил победу «России 25» над Беларусью (5:3) на Кубке Первого канала.

– Считаю, что матч «Россия 25» – Беларусь стал украшением всего турнира. Полные трибуны, отличные скорости, высокая плотность игры, разные тактические схемы команд. Увидел хоккей высшего уровня.

– За счет чего «Россия 25» победила?

– Прежде всего не стал бы недооценивать сборную Беларуси. Молодая, быстрая, современная команда, с которой работает Константин Кольцов. У нас в Уфе он помогает Виктору Козлову – и во многом благодаря тренерскому штабу «Салават Юлаев» держит уровень.

Белорусы выбрали, на мой взгляд, правильную схему. Их пружина быстро разжималась, кинжальные контратаки доставляли российской обороне много проблем.

Очень тяжелый матч для сборной России, по сути, скрытый финал турнира. Смогли его переломить во многом за счет тренерских решений.

– Каких решений?

– Считаю решающей стала 57-я минута. Мы проигрываем 2:3, у белорусов удаление. В КХЛ девять тренеров из десяти стали бы крутить шарманку и играть как минимум первую минуту «пять на четыре».

Но наша лавочка рискнула, сняла вратаря, и именно расстановка «шесть на четыре» сработала. Быстрое и решившее исход матча решение!

– Почему?

– Вы видели голевой бросок защитника Никишина? На линии полета шайбы было три наших хоккеиста, один из них – вышедший как раз шестым. Это наигранный момент, не оставивший вратарю белорусов шанса. Мертвая шайба!

После этого удара соперник уже не восстановился – пошли удаления. Тренерская победа! Эффектная и значимая, – сказал бывший тренер «Салавата Юлаева».

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