Сушинский об Овечкине: «Может, «Вашингтон» выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат – а другие забивают. Тоже работа!»

Максим Сушинский высказался об уровне результативности Александра Овечкина в НХЛ.

Форвард « » набрал 16 (5+11) очков в 25 матчах текущего чемпионата . Безголевая серия капитана «Кэпиталс» достигла 10 матчей.

«Почему Овечкин не забивает, не набирает очки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть матч, а не просто сказать: «О, блин, точно». Может быть, он не успевает уже, скорости не хватает, возраст. Может быть, партнеры не отдают пас. Может быть, клюшки не те пришли. Хрен его знает! Столько вариантов – и можно перечислять их целый день.

Овечкин – лучший в «Вашингтоне» по количеству бросков и четвертый по опасным моментам? Сейчас один показатель упал. Значит, здесь надо показатель улучшить – и все будет на месте. Просто это вы- статистики. А мы статистикой не занимаемся. Мы смотрим фактическую игру, как человек проводит матчи, помогает, не помогает команде.

Может быть, «Вашингтон» выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат – а другие забивают. Тоже же работа! Стягивать на себя. Еще весь сезон впереди, еще 50 матчей», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею .