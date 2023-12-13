Сушинский об Овечкине: «Может, «Вашингтон» выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат – а другие забивают. Тоже работа!»

Теги Вашингтон Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский высказался об уровне результативности Александра Овечкина в НХЛ.

Форвард «Вашингтона» набрал 16 (5+11) очков в 25 матчах текущего чемпионата НХЛ. Безголевая серия капитана «Кэпиталс» достигла 10 матчей.

«Почему Овечкин не забивает, не набирает очки? Чтобы ответить на это, нужно посмотреть матч, а не просто сказать: «О, блин, точно». Может быть, он не успевает уже, скорости не хватает, возраст. Может быть, партнеры не отдают пас. Может быть, клюшки не те пришли. Хрен его знает! Столько вариантов – и можно перечислять их целый день.

Овечкин – лучший в «Вашингтоне» по количеству бросков и четвертый по опасным моментам? Сейчас один показатель упал. Значит, здесь надо показатель улучшить – и все будет на месте. Просто это вы- статистики. А мы статистикой не занимаемся. Мы смотрим фактическую игру, как человек проводит матчи, помогает, не помогает команде.

Может быть, «Вашингтон» выигрывает и без него, а он помогает по-другому. На дальней стоит, все четверо его держат – а другие забивают. Тоже же работа! Стягивать на себя. Еще весь сезон впереди, еще 50 матчей», – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею Максим Сушинский.

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6 комментариев
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ну не 4 с нам, но два обычно весят на нём как вкатывает в зону..
+4
-1
+3
Вашингтон на последнем месте среди всей лиги по забитым шайбам. И на последнем по эффективности ПП. Так что это системная обще-командная проблема.
+1
0
+1
Ключевое слово, стоит.
+1
-1
0
Одиночка не решает в командном виде спорта. Если бы один суперфорвард решал, Макдэвид уже был бы с гайкой и не с одной.

Дело конечно же, не только в Овечкине. Лидеры стареют, слабеют, заканчивают и Вашингтон возвращается в свое привычное состояние аутсайдера.
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