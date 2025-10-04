Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями»

Леонид Тамбиев оценил победу над «Сочи» (5:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал » прервал серию из 4 поражений.

— Довольны результатом. Была череда поражений, важно было победить. Концовку игры смазали удалениями, нервозность была, но молодцы, что дотерпели. Работы еще много впереди.

— Каждый сезон у вас существенно меняется состав команды. Корректируете игровую модель исходя из наличия хоккеистов?

— Отталкиваемся от того, что у меня в руках. Но делаем акцент на атакующий стиль, хотим, чтобы было больше креатива в атаке. В этом сезоне большое внимание уделяем обороне, игре в меньшинстве, но пока не так хорошо это работает. В атаке хорошо играем, пока ребята свежие и адаптируются к этому часовому поясу, — сказал тренер «Адмирала».