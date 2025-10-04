Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»

Джош Ливо сравнил российских хоккейных болельщиков с канадскими.

В прошлом сезоне канадский форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев » и стал лучшим бомбардиром, снайпером (49 шайб – рекорд лиги) и самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В межсезонье Ливо перешел в челябинский «Трактор ». В 9 играх в текущем сезоне FONBET КХЛ он набрал 14 (4+10) очков.

«Я счастлив быть частью этих двух городов с фантастическими болельщиками. Счастлив играть за «Трактор» сейчас.

В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие», – сказал нападающий.