  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
0

Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»

Джош Ливо сравнил российских хоккейных болельщиков с канадскими.

В прошлом сезоне канадский форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев» и стал лучшим бомбардиром, снайпером (49 шайб – рекорд лиги) и самым ценным игроком регулярного чемпионата. 

В межсезонье Ливо перешел в челябинский «Трактор». В 9 играх в текущем сезоне FONBET КХЛ он набрал 14 (4+10) очков. 

«Я счастлив быть частью этих двух городов с фантастическими болельщиками. Счастлив играть за «Трактор» сейчас.

В Канаде у всех команд прекрасные болельщики. Я думаю, их всех можно сравнить с российскими болельщиками. Они тут по-хорошему сумасшедшие», – сказал нападающий. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoТрактор
logoДжош Ливо
logoКХЛ
ТАСС
болельщики
logoНХЛ
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
412 сентября, 16:54
Тодд о Ливо в «Салавате»: «В плей-офф у него было повреждение, он не смог выложиться на 100%, но все равно отлично играл. Удивился тому, как все завершилось, но межсезонье было аномальным»
106 сентября, 07:15
Ливо о прошлом плей-офф: «Получил пару повреждений, повлиявших на мою игру. Было обидно, я старался достать из себя все»
32 сентября, 09:01
Ливо о переходе в «Трактор»: «Осознанный выбор, мне хочется побеждать. Очень легко влился в команду – здесь отличный коллектив»
12 сентября, 07:59
Главные новости
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
12 минуты назад
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
133 минуты назад
«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
846 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
450 минут назад
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
17сегодня, 07:22
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
6сегодня, 06:58
Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»
9сегодня, 06:46
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
6сегодня, 06:22
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
7сегодня, 05:25Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
14 минут назад
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
2сегодня, 07:45
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
3сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
3сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
3сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
1сегодня, 04:20
Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
1сегодня, 03:55