«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
«Миннесота» не стала подписывать 38-летнего Джека Джонсона.
Американский защитник, сыгравший 1228 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, был в клубе на просмотре.
Также «Уайлд» забрали 23-летнего защитника Дэймона Ханта с драфта отказов «Коламбуса». В декабре прошлого года канадец перешел в «Блю Джекетс» из «Миннесоты» в рамках сделки с участием Давида Иржичека.
В активе Ханта 13 матчей в регулярках НХЛ – все за «Миннесоту».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Миннесоты»
