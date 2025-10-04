  • Спортс
  • «Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»

«Миннесота» не стала подписывать 38-летнего Джека Джонсона.

Американский защитник, сыгравший 1228 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, был в клубе на просмотре

Также «Уайлд» забрали 23-летнего защитника Дэймона Ханта с драфта отказов «Коламбуса». В декабре прошлого года канадец перешел в «Блю Джекетс» из «Миннесоты» в рамках сделки с участием Давида Иржичека. 

В активе Ханта 13 матчей в регулярках НХЛ – все за «Миннесоту». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Миннесоты»
