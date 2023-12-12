Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Саша не робот, бывают просадки. Думаю, свою тридцадку наберет»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– Это для вас она антирекордная! Я же сказал, что все бывает. Саша не робот. Бывают просадки. Но я вот думаю почему-то, что свою тридцадку наберет.

– Треть чемпионата уже прошла?

– Треть чемпионата – это не 75%! Посмотрим, сколько наберет. У меня почему-то уверенность, что 30 голов.

– С чем может быть связана просадка?

– Ну, говорить мы что угодно можем, чем-то оправдывать. Бывает такое в хоккее. У нас что, с каждым годом все лучше и лучше, что ли? Человек где-то просаживается, бывает такое.

Надо понимать и то, что в команде происходит, чтобы делать какие-то выводы. Мы же не в команде, мы можем только со стороны что-то ляпать по большому счету, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев
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Тридцатку килограмм разве что
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Тридцатку наберёт 10+20
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Ларин, твое-то мнение кому интересно?
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Хватит Овечкину мучиться в недружественной стране, пора возвращаться на Родину, здесь много дел, надо активизировать работу в Pytin tin, возрождать ночную лигу, помогать Кожевникову и Журовой в продвижении наших команд на международные соревнования и черт с ним рекордом Грецки.
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Ответ Михаил
Время на раскачку ещё есть, будет прорыв
В штаны))
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Тридцатку штрафных минут
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Оригинал: вот думаю почему-то, что свой полтишок он сегодня бахнет, несколько раз, как и я...
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Царь обещал помочь с посадками,
Но вместо них пиво с присадками.
В этом сезоне игра с просадками
У Сани Овечкина в матче с "Косатками".
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