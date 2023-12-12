Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Саша не робот, бывают просадки. Думаю, свою тридцадку наберет»

Александр Кожевников высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– Это для вас она антирекордная! Я же сказал, что все бывает. Саша не робот. Бывают просадки. Но я вот думаю почему-то, что свою тридцадку наберет.

– Треть чемпионата уже прошла?

– Треть чемпионата – это не 75%! Посмотрим, сколько наберет. У меня почему-то уверенность, что 30 голов.

– С чем может быть связана просадка?

– Ну, говорить мы что угодно можем, чем-то оправдывать. Бывает такое в хоккее. У нас что, с каждым годом все лучше и лучше, что ли? Человек где-то просаживается, бывает такое.

Надо понимать и то, что в команде происходит, чтобы делать какие-то выводы. Мы же не в команде, мы можем только со стороны что-то ляпать по большому счету, – сказал двукратный олимпийский чемпион.