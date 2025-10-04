Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов

Александр Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков.

Вратарь «Баффало » вышел на замену в матче предсезонки НХЛ против «Пингвинс» (4:5 ОТ).

Россиянин вступил в игру после двух периодов при счете 4:2 в пользу «Сэйбрс». В итоге он отразил 14 из 17 бросков (82,3%).

Напомним, что Георгиев ранее подписал с «Баффало» однолетний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов. В прошлом сезоне голкипер выступал за «Колорадо» и «Сан-Хосе»,