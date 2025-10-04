Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи

Владимир Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту».

33-летний форвард «Уайлд» отличился в матче с «Чикаго » (3:2) на предсезонке и был признан третьей звездой.

Шайба россиянина в большинстве в начале второго периода начала камбэк его команды, уступавшей со счетом 0:2 после 20 минут.

Тарасенко (13:59, 4:39 – в большинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». У него 2 броска в створ, 1 блок и 2 потери.