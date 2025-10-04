Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
После его отставки с поста главного тренера новосибирцев возглавил Вячеслав Буцаев.
– Сюрприз недели?
– Отставка в «Сибири». Учитывая тяжелый календарь и травмы, не видел у новосибирского клуба явного кризиса.
Тем не менее главный тренер Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку. Хотя в прошлом сезоне в похожей ситуации он сумел все выправить, «Сибирь» с очень средними возможностями вышла в плей-офф и едва не остановила «Салават Юлаев». Там была именно тренерская работа – с очень средним составом.
– Не согласны с этой отставкой?
– У меня она вызвала недоумение. Особенно если учесть сомнительную кадровую политику «Сибири», одной из самых возрастных команд КХЛ.
В частности бросалась в глаза ситуация с вратарями. Крепкого голкипера Костина клуб летом почему-то не сохранил – и сделал ставку на североамериканца Доминга, который в сентябре стал одним из разочарований.
Я вообще категорический противник ранних отставок. Они в первую очередь говорят о внутренних передрягах в клубе. Почему козлом отпущения делают исключительно тренера? Где ответственность менеджера (генеральным менеджером «Сибири» является Виктор Меркулов – Спортс)?
Кстати, похожая ситуация в «Ладе». Там была точно такая же сомнительная кадровая политика – и отставка тренера Бориса Миронова уже после второго тура. Это вообще издевательство над здравым смыслом. Тем более что при новом тренере [Павле Десяткове] ситуация совсем не изменилась, он просто не понимает, за что хвататься, – сказал олимпийский чемпион.