Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»

Александр Пашков критически оценил увольнение Вадима Епанчинцева из «Сибири».

После его отставки с поста главного тренера новосибирцев возглавил Вячеслав Буцаев .

– Сюрприз недели?

– Отставка в «Сибири». Учитывая тяжелый календарь и травмы, не видел у новосибирского клуба явного кризиса.

Тем не менее главный тренер Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку. Хотя в прошлом сезоне в похожей ситуации он сумел все выправить, «Сибирь » с очень средними возможностями вышла в плей-офф и едва не остановила «Салават Юлаев». Там была именно тренерская работа – с очень средним составом.

– Не согласны с этой отставкой?

– У меня она вызвала недоумение. Особенно если учесть сомнительную кадровую политику «Сибири», одной из самых возрастных команд КХЛ .

В частности бросалась в глаза ситуация с вратарями. Крепкого голкипера Костина клуб летом почему-то не сохранил – и сделал ставку на североамериканца Доминга, который в сентябре стал одним из разочарований.

Я вообще категорический противник ранних отставок. Они в первую очередь говорят о внутренних передрягах в клубе. Почему козлом отпущения делают исключительно тренера? Где ответственность менеджера (генеральным менеджером «Сибири» является Виктор Меркулов – Спортс)?

Кстати, похожая ситуация в «Ладе». Там была точно такая же сомнительная кадровая политика – и отставка тренера Бориса Миронова уже после второго тура. Это вообще издевательство над здравым смыслом. Тем более что при новом тренере [Павле Десяткове] ситуация совсем не изменилась, он просто не понимает, за что хвататься, – сказал олимпийский чемпион.