  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
Видео
1

Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке

Егор Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе».

Экс-форвард ЦСКА и «Нэшвилла» отличился в выставочном матче с «Вегасом» (4:1). Этот гол в итоге стал победным. 

24-летний россиянин (10:51, 1:59 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. У нападающего 2 броска в створ, 1 блок, 1 потеря и малый штраф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
выставочные матчи
logoСан-Хосе
logoВегас
logoНХЛ
logoЕгор Афанасьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
113 минут назад
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
330 минут назад
Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»
442 минуты назад
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
3сегодня, 06:22
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
6сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
3сегодня, 05:10
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
3сегодня, 04:40
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи
4сегодня, 03:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
354 минуты назад
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
1сегодня, 05:55
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
2сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
1сегодня, 04:20
Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
1сегодня, 03:55
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:5 с «Ак Барсом»: «Доволен игрой, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак – будем смотреть и готовиться»
сегодня, 01:39
Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями»
сегодня, 01:27
Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»
сегодня, 01:14
Крикунов о попадании шайбы в голову в игре с «Адмиралом»: «Нормально все, за 40 лет второй раз так. «Сочи» проснулся только в 3-м периоде, когда уже горел»
вчера, 21:58