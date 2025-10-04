Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
Егор Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе».
Экс-форвард ЦСКА и «Нэшвилла» отличился в выставочном матче с «Вегасом» (4:1). Этот гол в итоге стал победным.
24-летний россиянин (10:51, 1:59 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве) завершил игру с нейтральной полезностью. У нападающего 2 броска в створ, 1 блок, 1 потеря и малый штраф.
