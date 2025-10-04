Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке

Сергей Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену.

Вратарь «Питтсбурга» вступил в игру в середине второго периода выставочного матча с «Сэйбрс» (5:4 ОТ).

21-летний россиянин заменил Тристана Джерри (16 сэйвов после 19 бросков) и отразил 12 из 13 бросков.

Для Мурашова этот матч стал третьим на предсезонке НХЛ (все были неполными). В общей сложности Сергей отразил 43 из 46 бросков (93,5%) и записал в актив 2 победы.