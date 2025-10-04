Тренер «Амура» Гальченюк об 1:5 с «Ак Барсом»: «Доволен игрой, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак – будем смотреть и готовиться»
Александр Гальченюк оценил поражение от «Ак Барса» (1:5) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Хороший матч, думаю, он понравился болельщикам. Доволен игрой команды, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак, ничего – будем смотреть и готовиться.
Пропущенный гол в большинстве? Не успели наиграть большинство, играли с листа, отсюда несогласованность. Пока не знаю, что случилось с Абросимовым», – сказал тренер «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости