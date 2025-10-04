19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
19-летний Матвей Гридин забросил 3-ю шайбу за «Калгари» на предсезонке.
Форвард «Флэймс» отличился в первом периоде выставочного матча с «Виннипегом» (4:5 Б). В итоге его признали второй звездой встречи.
Сегодня россиянин (13:54, 2:22 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1». Матвей реализовал 1 из 2 бросков в створ.
В серии буллитов с его броском справился вратарь «Джетс» Коннор Хеллибак.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
