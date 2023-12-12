«Овечкин – человек, за которым вся Россия. Он сумеет найти путь для успеха». Канарейкин о форварде

Федор Канарейкин высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей, что является повторением его антирекорда.

В 25 играх текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

– Есть ли давление на Овечкина, учитывая его погоню за Гретцки?

– Давления нет никакого, сейчас какая-то такая полоса. У звездных игроков тоже бывает такое.

Свяжем это, во-первых, с результатами команды, у «Вашингтона» в этом году старт не удался, этот момент, понятное дело, что команда неровно играет, второй момент, я думаю, связан с ситуацией вокруг Кузнецова, не первый раз такие слухи идут вплоть до обмена, это тоже, в общем-то, многолетний партнер Александра, который тоже понимает его с полуслова, возраст тоже берет свое, никуда не денешься.

Но то, что он рекорд побьет, никто не сомневается, я в том числе. От него 50-60 шайб как раньше, конечно, ждать не надо за сезон, но свои 30 он забьет.

– Сказывается ли ситуация, что от него все ждут шайб?

– Ну, безусловно, понимаете. Это событие очень сильное, это событие на многие годы, когда ляжет рекорд Гретцки, но все равно соперники знают эти точки, с которых он может завершить комбинации, поэтому все это контролировать тяжело.

Есть, наверняка, люди, которые не желают, чтобы этот рекорд пал. Поэтому все в купе это работает в данный момент. Но Александр — человек, за которым вся Россия стоит и все болельщики, поэтому он сумеет найти тот путь, который принесет ему желанный успех, – сказал заслуженный тренер России.