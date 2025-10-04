Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
Данила Юров остался без очков в 5-й подряд игре за «Миннесоту».
Форвард «Уайлд» не отметился результативными действиями в выставочном матче с «Чикаго» (3:2).
На счету 21-летнего россиянина 1 (0+1) очко в 6 играх на предсезонке.
Сегодня Юров (8:42, 0:56 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 1» и остался без бросков по воротам. На его счету 1 силовой прием.
