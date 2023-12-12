Овечкин – в топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов за 2023 год во «ВКонтакте». Махачев – 1-й, Медведев – 2-й

Назван топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов во «ВКонтакте».

Первое место занял боец UFC Ислам Махачев. Вторым стал теннисист Даниил Медведев. На третьем месте хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Для исследования было обработано 29 миллиардов публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях «ВКонтакте» с 1 января по 20 ноября 2023 года, тональность обсуждений не учитывалась.