Овечкин – в топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов за 2023 год во «ВКонтакте». Махачев – 1-й, Медведев – 2-й

Теги рейтинги Вашингтон рейтинги Александр Овечкин рейтинги НХЛ ATP UFC Даниил Медведев Ислам Махачев Хоккей

Назван топ-3 самых обсуждаемых российских спортсменов во «ВКонтакте».

Первое место занял боец UFC Ислам Махачев. Вторым стал теннисист Даниил Медведев. На третьем месте хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.

Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. Для исследования было обработано 29 миллиардов публикаций, комментариев, фотографий, аудио- и видеозаписей.

При составлении рейтинга обсуждаемости учитывались упоминания персон и событий в русскоязычных публичных записях «ВКонтакте» с 1 января по 20 ноября 2023 года, тональность обсуждений не учитывалась.

7 комментариев
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Первый раз про Махачева слышу…
+7
-2
+5
а кто такой Махачев? мировая звезда в своем виде спорта?!
+2
0
+2
Первое место Ротенберг
+1
-1
0
А что о Овечкине обсуждать, просто цифры? Очень мало кто НХЛ смотрит без официальных трансляций.
Теннис ТБШ в пиратке дико много смотрят в том же VK
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0
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