  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве

Кирилл Капризов поучаствовал в победной шайбе «Миннесоты» в матче с «Чикаго».

Во втором периоде форвард «Уайлд» помог отличиться Райану Хартману, принесшему команде победу над «Блэкхокс» (3:2) на предсезонке НХЛ

Капризов (23:07, 5:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 броска в створ (1 – мимо), 1 силовой прием и 1 потеря. 

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
сегодня, 03:55
Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи
2сегодня, 03:40Видео
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
вчера, 15:24
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
вчера, 12:14
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»
82 октября, 21:57
Главные новости
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
229 минут назадВидео
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
244 минуты назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
2сегодня, 04:40
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тарасенко забил 1-й гол за «Миннесоту» – в матче с «Чикаго» на предсезонке. Его признали 3-й звездой встречи
2сегодня, 03:40Видео
«Нью-Джерси» выменял Макьюэна (35 драк в 237 матчах в НХЛ) у «Оттавы», отдав Макдермида (33 драки в 288 играх)
3сегодня, 03:25
«Нэшвилл» и Евангелиста продлили контракт на 2 года, кэпхит – 3 млн долларов. Форвард был в статусе ограниченно свободного агента и не приехал в лагерь
3сегодня, 03:10
Малкин против «Баффало» в выставочном матче: передача, 3 броска, 5 потерь, 4 минуты штрафа, «минус 2»
3сегодня, 01:57
СКА может уволить Ларионова в случае поражений от «Локомотива» и «Автомобилиста» («СЭ»)
74вчера, 21:29
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
14 минут назадВидео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
159 минут назад
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Юров остался без очков в 5-м подряд матче за «Миннесоту». У него 0+1 в 6 играх на предсезонке
сегодня, 03:55
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:5 с «Ак Барсом»: «Доволен игрой, хорошо противостояли сильному сопернику. Проиграли свой пятак – будем смотреть и готовиться»
сегодня, 01:39
Тамбиев о 5:4 с «Сочи»: «Адмиралу» важно было победить после череды поражений. Концовку смазали удалениями»
сегодня, 01:27
Козырев о 5:3 с «Торпедо»: «Северсталь» здорово сыграла в концовке, мужественно, играла на результат»
сегодня, 01:14
Крикунов о попадании шайбы в голову в игре с «Адмиралом»: «Нормально все, за 40 лет второй раз так. «Сочи» проснулся только в 3-м периоде, когда уже горел»
вчера, 21:58
Исаков о 3:5 от «Северстали»: «У «Торпедо» во 2-м периоде перестало получаться, проиграли 0:3. Героически попытались включиться, но получили гол, он стал нокдауном»
вчера, 21:39
Жамнов о 3:1 со СКА: «Подарок всем болельщикам «Спартака». Обольщаться не надо, добавлять нужно во многом»
4вчера, 21:05