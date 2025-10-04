Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве

Кирилл Капризов поучаствовал в победной шайбе «Миннесоты» в матче с «Чикаго».

Во втором периоде форвард «Уайлд» помог отличиться Райану Хартману , принесшему команде победу над «Блэкхокс» (3:2) на предсезонке НХЛ .

Капризов (23:07, 5:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 броска в створ (1 – мимо), 1 силовой прием и 1 потеря.

