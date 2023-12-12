Андрей Разин: «Спасибо Овечкину за то, что он вообще играет в хоккей в 38 лет. Я закончил в 32»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал «Матч ТВ», почему Александр Овечкинне забивает в 10 матчах подряд.

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» в воскресенье в гостях обыграл «Чикаго Блэкхокс» - 4:2. Капитан «Кэпиталз» Овечкин отметился голевой передачей, но не сумел забить в 10‑м матче подряд, повторив персональный антирекорд.

– Что происходит с Александром Овечкиным? У него категорически не идет шайба в ворота.

– Слушайте, Овечкину уже 38 лет. Спасибо ему за то, что он вообще играет в хоккей в таком возрасте. Потому что в такие годы играть очень тяжело. Кстати, я сам закончил в 32 года. Был весь травмированный‑перетравмированный. Ну, а Овечкин не просто еще играет, а стремится к рекорду.

Но никто ведь не сомневается, что Овечкин – мастер. Может, у него просто сейчас не прет. Мы все желаем ему обогнать Гретцки по голам в истории НХЛ. Вот, недавно Александр набрал 1500‑е очко в карьере. Это тоже достижение.

– Может, Овечкина стоит ставить не в силовое, а в креативное звено – к Евгению Кузнецову?

– Да его можно где угодно использовать. Саша ведь как наконечник копья. Он может и продавить, и замкнуть. Забить даже мусорный гол. Он бы вписался куда угодно.

– Вы верите, что Овечкин в итоге побьет рекорд Гретцки?

– Я не буду загадывать. Только хочу сказать, чтобы он это сделал, – сказал главный тренер «Металлурга».