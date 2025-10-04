  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»
17

Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»

Евгений Кузнецов согласился с мнением, что Магнитогорск похорошел.

33-летний форвард стал игроком «Металлурга», подписав контракт до конца сезона. 

– Вы заметили, как похорошел Магнитогорск в последние годы? Знаменитый парк «Притяжение» роскошен.

– Я еще в том году это заметил, когда меня не было здесь 11 лет, а я приехал на выезд со СКА. Видно, что город очень изменился за эти годы. Я пока не сходил еще в «Притяжение», потому что тренируюсь два раза в день. Времени нет, жил в отеле. Стараюсь больше отдыхать. Вот недавно только первый раз сходил в ресторан, а так даже нигде не был.

– А вы ходили на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)?

– Я думаю, что еще схожу. Надеюсь, у меня будет возможность пройти туда следующим летом вместе с командой. Как слышал, есть такая традиция, что работники ММК дают напутствие игрокам перед сезоном.

– Что вы скажете сейчас болельщикам «Металлурга»?

– Сложно говорить, потому что я еще не провел ни одного домашнего матча за «Магнитку». Но хотелось бы в первую очередь пожелать терпения, чтобы люди верили в свою команду. И знали, что безразличных людей в этом коллективе нет.

Мы будем биться за «Металлург», за город. Постараемся, чтобы при покупке билета люди всегда знали, что они придут на арену и увидят настоящий матч, а не унылое непонятно что. Поэтому всем здоровья, счастья, любви – и продолжайте болеть за «Металлург», – сказал форвард магнитогорцев. 

Игроки «Металлурга» посетили комбинат в Магнитогорске. Вовченко впервые побывал там: «Новые цеха, все так классно сделано»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
болельщики
logoЕвгений Кузнецов
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов о посещении игры «Трактора»: «Прошел без палева, чтобы меня никто не увидел. В Челябинске было непросто ходить по улицам – все узнавали, постоянно фотографировались»
12 минуты назад
Голдобин о серии поражений СКА: «Мы чуть буксуем, но скоро зима – поставим новую резину с шипами, тогда поедем»
133 минуты назад
«Ак Барс» дал Гатиятулину время на исправление ситуации. Клуб не рассматривает отставку тренера («Бизнес Online»)
846 минут назад
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» против «Трактора»
450 минут назад
Голдобин о Ларионове: «Он с нами многим делится, не только на собраниях. Ягоды суперполезны на каком‑то уровне. Мы их столько едим, что иногда я даже не могу»
6сегодня, 06:58
Ткачев о приходе Кузнецова в «Металлург»: «Евгения привлек наш атакующий хоккей, наверное. Ждем, что он принесет радость не только болельщикам в Магнитогорске»
9сегодня, 06:46
Пашков об отставке Епанчинцева: «Явного кризиса у «Сибири» не видел. Почему козлом отпущения делают тренера? Где менеджер? Кадровая политика сомнительная»
6сегодня, 06:22
19-летний Гридин забил 3-й гол за «Калгари» на предсезонке. Форвард был признан 2-й звездой матча с «Виннипегом»
7сегодня, 05:25Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» одолел «Баффало», «Чикаго» уступил «Миннесоте», «Вегас» проиграл «Сан-Хосе»
2сегодня, 04:45
Мурашов отразил 12 из 13 бросков «Баффало», выйдя на замену во 2-м периоде. У вратаря «Питтсбурга» 93,5% сэйвов в 3 неполных матчах на предсезонке
4сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
14 минут назад
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
1сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
2сегодня, 07:45
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
сегодня, 07:30
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
3сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
3сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео
«Миннесота» отказалась от 38-летнего Джека Джонсона и забрала защитника Ханта с драфта отказов «Коламбуса»
3сегодня, 04:55
Георгиев пропустил 3 шайбы от «Питтсбурга» после 17 бросков. Вратарь «Баффало» вышел на замену в предсезонном матче после двух периодов
сегодня, 04:30
Капризов в выставочном матче с «Чикаго»: пас на победный гол, 2 броска и 1 хит за 23:07 при 5:55 в большинстве
1сегодня, 04:20