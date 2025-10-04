Кузнецов о том, что Магнитогорск похорошел: «Я еще в том году это заметил. Город очень изменился. Надеюсь, будет возможность сходить на комбинат следующим летом»

Евгений Кузнецов согласился с мнением, что Магнитогорск похорошел.

33-летний форвард стал игроком «Металлурга », подписав контракт до конца сезона.

– Вы заметили, как похорошел Магнитогорск в последние годы? Знаменитый парк «Притяжение» роскошен.

– Я еще в том году это заметил, когда меня не было здесь 11 лет, а я приехал на выезд со СКА. Видно, что город очень изменился за эти годы. Я пока не сходил еще в «Притяжение», потому что тренируюсь два раза в день. Времени нет, жил в отеле. Стараюсь больше отдыхать. Вот недавно только первый раз сходил в ресторан, а так даже нигде не был.

– А вы ходили на Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)?

– Я думаю, что еще схожу. Надеюсь, у меня будет возможность пройти туда следующим летом вместе с командой. Как слышал, есть такая традиция, что работники ММК дают напутствие игрокам перед сезоном.

– Что вы скажете сейчас болельщикам «Металлурга»?

– Сложно говорить, потому что я еще не провел ни одного домашнего матча за «Магнитку». Но хотелось бы в первую очередь пожелать терпения, чтобы люди верили в свою команду. И знали, что безразличных людей в этом коллективе нет.

Мы будем биться за «Металлург», за город. Постараемся, чтобы при покупке билета люди всегда знали, что они придут на арену и увидят настоящий матч, а не унылое непонятно что. Поэтому всем здоровья, счастья, любви – и продолжайте болеть за «Металлург», – сказал форвард магнитогорцев.

Игроки «Металлурга» посетили комбинат в Магнитогорске. Вовченко впервые побывал там: «Новые цеха, все так классно сделано»