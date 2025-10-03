  • Спортс
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»

В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.

НХЛ

Выставочные матчи

«Питтсбург» – «Баффало» – 02:00

«Чикаго» – «Миннесота» – 03:00

«Калгари» – «Виннипег» – 04:00

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 05:00

«Ванкувер» – «Эдмонтон» – 05:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
