НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
В НХЛ пройдут очередные выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Питтсбург» – «Баффало» – 02:00
«Чикаго» – «Миннесота» – 03:00
«Калгари» – «Виннипег» – 04:00
«Вегас» – «Сан-Хосе» – 05:00
«Ванкувер» – «Эдмонтон» – 05:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
