Егор Яковлев: «Нам идет в плюс, что про «Магнитку» не говорят много. Бывало, когда нам еще на предсезонке отдавали Кубок. Ничего хорошего не получилось»

Егор Яковлев доволен, что о «Металлурге» не говорят много.

– «Магнитка» очень мощно выступает в этом сезоне. В чем, на ваш взгляд, главные причины такой игры?

– Главная причина – хорошо готовы физически, много молодых ребят в команде, у них большая мотивация. Ну и взрослые опытные ребята тоже играют на своем уровне. Поэтому и такой результат.

– Не считаете, что Восточная конференция обделена вниманием? «Магнитка» – лидер, а говорят все же больше о «Спартаке» и проваливших старт ЦСКА и СКА. Как поменять эту ситуацию?

– Считаю, нам идет в плюс, что про «Магнитку» не говорят много. Мы сталкивались с ситуациями, когда нам еще на предсезонных сборах и после летних трансферов отдавали кубок, и из этого ничего хорошего не получалось. Лучше пускай молчат про нас, а мы будем спокойно хорошо играть, – сказал капитан «Металлурга».