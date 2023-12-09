Яковлев об обстановке на арене СКА как в театре: «Мы же в Питере – тут привыкли ходить по театрам. Стадион лучше некоторых в НХЛ»
Егор Яковлев высказался об атмосфере на новой арене СКА.
В Санкт-Петербурге состоялась первая часть Фонбет Матча звезд КХЛ, в котором были проведены три конкурса в рамках мастер-шоу, а также сыграны полуфинальные матчи сборных дивизионов.
– На «СКА-Арене» ощущается сумасшедший масштаб. Большой плюс для нашей страны и хоккея, что появился такой стадион. Очень крутая арена.
Хочется, чтобы в лиге было как можно больше таких арен. Всегда приятно играть на новых стадионах.
– Обстановка на арене как в театре?
– Мы же в Питере. Тут люди привыкли по театрам ходить. Но я бы так не сказал, была неплохая атмосфера, чувствовалась зрительская поддержка.
Можно сказать, что это арена уровня НХЛ, даже лучше, чем некоторые стадионы НХЛ, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.