Яковлев об обстановке на арене СКА как в театре: «Мы же в Питере – тут привыкли ходить по театрам. Стадион лучше некоторых в НХЛ»

Теги Металлург Мг СКА НХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ Егор Яковлев СКА-Арена Хоккей

Егор Яковлев высказался об атмосфере на новой арене СКА.

В Санкт-Петербурге состоялась первая часть Фонбет Матча звезд КХЛ, в котором были проведены три конкурса в рамках мастер-шоу, а также сыграны полуфинальные матчи сборных дивизионов.

– На «СКА-Арене» ощущается сумасшедший масштаб. Большой плюс для нашей страны и хоккея, что появился такой стадион. Очень крутая арена.

Хочется, чтобы в лиге было как можно больше таких арен. Всегда приятно играть на новых стадионах.

– Обстановка на арене как в театре?

– Мы же в Питере. Тут люди привыкли по театрам ходить. Но я бы так не сказал, была неплохая атмосфера, чувствовалась зрительская поддержка.

Можно сказать, что это арена уровня НХЛ, даже лучше, чем некоторые стадионы НХЛ, – сказал защитник «Металлурга» Егор Яковлев.

3 комментария
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Пардон, но на арене люди были со всей страны
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Ответ Илья Цветков
Пардон, но на арене люди были со всей страны
На мачтах ска гостевые сектора больших клубов стабильно громче местных
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