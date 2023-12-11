Яковлев об Аршавине на Матче звезд КХЛ: «Очень хорош. Видно, что не в первый раз вышел на лед, что играет в хоккей довольно часто»

Теги Андрей Аршавин Металлург Мг Матч звезд КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев оценил игру Андрея Аршавина в Фонбет Матче звезд КХЛ.

«Аршавин очень хорош. Видно, что он не в первый раз вышел на лед, что играет в хоккей довольно часто. Поэтому в наш коллектив хорошо вписался. И как тренер в первый день тоже достойно себя проявил. Хорошую установку дал. Сказал, что будут навесы — будут голы.

Не перепутал ли он вид спорта с футболом? Понятно, что все говорилось им в шуточной манере. Именно поэтому все на позитиве отработали. Прекрасная была атмосфера», – сказал защитник «Металлурга».

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