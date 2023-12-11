Ротенберг, Кошечкин, Семин и Емелин сыграют в прощальном матче Кетова

Теги СКА Антон Белов Сергей Широков Петр Воробьев Василий Кошечкин Алексей Емелин Григорий Панин Евгений Кетов Дмитрий Калинин Александр Семин Антон Бурдасов КХЛ Динар Хафизуллин Сергей Плотников Егор Яковлев Николай Прохоркин Игорь Ожиганов Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг примет участие в прощальном матче Евгения Кетова.

Прощальная игра бывшего нападающего состоится сегодня, 11 декабря, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

25 апреля стало известно, что Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА.

Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года и выиграл в его составе 2 Кубка Гагарина. Ранее он также играл за «Северсталь», «Ак Барс» и «Ладу».

Прощальная игра получила название «40 друзей Кетова», под этим игровым номером хоккеист выступал за СКА.

В матче сыграют Роман РотенбергДинар Хафизуллин, Дмитрий Калинин, Антон Бурдасов, Игорь Ожиганов, Егор ЯковлевАнтон Белов, Николай Прохоркин, Сергей Широков, Сергей Плотников, Василий Кошечкин, Александр Семин, Алексей Емелин, Григорий Панин и другие.

«Готовы объявить составы на сегодняшний по-настоящему легендарный матч и раскрыть вам имена всех 40 друзей Кетова! В Ледовом сыграют команды Ленинград (в синей форме) и Питер (в белой), в составе каждой из которых немало чемпионов мира, обладателей Кубка Гагарина и олимпийских чемпионов.

Матч дружеский, так что по ходу встречи вполне возможны замены (а может и смены амплуа!), но атмосфера праздника точно будет.

А на тренерском мостике мы сегодня увидим наставников Евгения: Колесникова Владимира Николаевича, который помогал еще маленькому Жене делать самые первые шаги в хоккее; Белобородова Николая Петровича – еще одного детского тренера нашего нападающего; и, конечно же, легендарного Петра Ильича Воробьева – специалиста, под руководством которого Кет начал профессиональную карьеру!» – говорится в сообщении СКА.

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7 комментариев
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Ротенберг покажет мастерство нет сомнений . Покажет молодежи как надо исполнять спинораму и лакросс. Это будет не прощальный матч Кетова , а шоу Романа Ротенберга. И тысячи преданных болельщиков будут ему дружно аплодировать стоя за каждый виртуозно исполненный хоккейный прием .
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Скорей бы прощальный матч всех этих Ротенбергов и их покровителя
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Надеюсь Роман накидает авоську шайб. Будет потом всем рассказывать.
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Главное, что первая фамилия в новости это Ротенберг. Прямо друг Кетова,не разлей вода. Без мыла везде залезет.
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Ответ Максим Столбов
Надеюсь Роман накидает авоську шайб. Будет потом всем рассказывать.
Месяц
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ротенберг после этого будет играющим тренером ска
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Прям много этого недороссиянина, недофина в последнее время
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