Ротенберг, Кошечкин, Семин и Емелин сыграют в прощальном матче Кетова

Роман Ротенберг примет участие в прощальном матче Евгения Кетова.

Прощальная игра бывшего нападающего состоится сегодня, 11 декабря, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

25 апреля стало известно, что Евгений Кетов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб СКА.

Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2013 года и выиграл в его составе 2 Кубка Гагарина. Ранее он также играл за «Северсталь», «Ак Барс» и «Ладу».

Прощальная игра получила название «40 друзей Кетова», под этим игровым номером хоккеист выступал за СКА.

В матче сыграют , , Дмитрий Калинин, , , , , Николай Прохоркин, Сергей Широков, Сергей Плотников, Василий Кошечкин, Александр Семин, Алексей Емелин, Григорий Панин и другие.

«Готовы объявить составы на сегодняшний по-настоящему легендарный матч и раскрыть вам имена всех 40 друзей Кетова! В Ледовом сыграют команды Ленинград (в синей форме) и Питер (в белой), в составе каждой из которых немало чемпионов мира, обладателей Кубка Гагарина и олимпийских чемпионов.

Матч дружеский, так что по ходу встречи вполне возможны замены (а может и смены амплуа!), но атмосфера праздника точно будет.

А на тренерском мостике мы сегодня увидим наставников Евгения: Колесникова Владимира Николаевича, который помогал еще маленькому Жене делать самые первые шаги в хоккее; Белобородова Николая Петровича – еще одного детского тренера нашего нападающего; и, конечно же, легендарного Петра Ильича Воробьева – специалиста, под руководством которого Кет начал профессиональную карьеру!» – говорится в сообщении .